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«Яндекс» назвал время переключения россиян с работы на развлечения
Технологии и медиа, 12:45
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«Яндекс» назвал время переключения россиян с работы на развлечения
Больше всего запросов пользователи «Яндекса» посвящают работе, кино и порно, однако в течение суток волнующие россиян вопросы к поисковике меняется

Число поступающих от россиян запросов начинает расти каждый день после шести часов утра, следует из статистики «Яндекса». По данным компании, чаще всего сразу после пробуждения люди интересуются тем, как погода ждет их на улице и выясняют значение своих снов, а также поздравляют друг друга с праздниками (например, ищут генераторы поздравлений или поздравительные картинки).

После 9.00 тематика запросов резко меняется, начинается рабочий и на смену темам личного характера приходят темы рабочие и близкие к ним.

«Помимо работы люди ищут ответы на различные вопросы, связанные с деньгами и государственными услугами — оформлением документов, платежами и прочим», — говорится в сообщении «Яндекса».

После 15.00 работа начинается постепенно уступать место развлечениям, а после 17.00 рабочих тем в запросах, по данным «Яндекса», практически не остается. Если, конечно, не считать школьников, которые именно в это время садятся за домашние задания.

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«В это время интерес к играм достигает пика, также люди начинают искать рецепты — видимо, для ужина — и мультики», — отмечается в отчете «Яндекса».

Интерес к школе и мультфильма резко падает после 22.00, что в «Яндексе» связывают с тем, что дети ложатся спать. На первый план в это время выходят запросы о красоте и здоровье, поиск новостей о звездах шоу-бизнеса и спорте, а также запросы о кино.

«До полуночи самая характерная поисковая тема — кино. Ночью интерес к кино сохраняется, однако наиболее актуальными становятся порно и интимные услуги — до 5-6 утра, пока не начнётся следующий день», — пояснили в «Яндексе».

В начале августа «Яндекс» рассказал о том, как меняется тематика запросов, поступающих из сети WiFi московского метро.

«По пути люди выбирают, где провести время, и спрашивают, как добраться в разные места. Наименее подходящие для поиска в подземке темы — порно- и интимные услуги. Очевидно, пользователи стесняются соседей по вагону», — отмечалось в том отчете.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Интернет , "Яндекс"
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