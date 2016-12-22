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Малофеев ответил «не дождутся!» на слухи о закрытии телеканала «Царьград»
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Малофеев ответил «не дождутся!» на слухи о закрытии телеканала «Царьград»
Технологии и медиа, 10:27
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Малофеев ответил «не дождутся!» на слухи о закрытии телеканала «Царьград»
Основатель и акционер телеканала «Царьград» Константин Малофеев отверг слухи о грядущем закрытии телеканала. Ранее издание Ura.ru сообщило, что телеканал может быть закрыт из-за отсутствия спроса на «радикальную повестку»

Генеральный продюсер, акционер и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев прокомментировал информацию о скором закрытии канала.

«Не дождетесь!» — заявил Малофеев корреспонденту РБК.

Генеральный директор канала Елена Шаройкина пояснила, что никаких планов по закрытию нет, канал активно готовится к новому сезону, который начнется 4 сентября и запускает дополнительное live stream вещание в социальных сетях.

Ранее, 29 августа, Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что «Царьград ТВ» могут закрыть из-за того, что «создатели телеканала так и не смогли найти нишу в сегменте провластных медиа». Издание со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, рассказало, что репутация телеканала сейчас скорее отпугивает потенциальных партнеров во власти, чем привлекает. По его словам, власть сделала ставку на «консенсус и нормализацию повестки».

Собеседники издания, близкие к самому Малофееву, рассказали, что, вкладывая деньги в телеканал, бизнесмен рассчитывал вызвать интерес к нему у крупных федеральных игроков, но эти надежды не оправдались. «Радикальная патриотическая повестка с ультраправой риторикой оказалась невостребованной во властных кругах», — написало издание.

Как фонд Константина Малофеева помогает Новороссии
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Один из бывших медиаменеджеров канала рассказал также, что команда спикера Госдумы Вячеслава Володина «посоветовала ему не делать ставку на этот проект в связи с возможными репутационными рисками». Установить «плодотворные отношения» с помощником президента Владиславом Сурковым также не удалось, рассказали источники. Причиной стало освещение событий на Украине «в чересчур воинственном ключе».

Телеканал «Царьград» начал вещание в апреле 2015 года. Как говорится на его сайте, это «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». Шаройкина охарактеризовала «Царьград» как «русский ретрофутуристический проект». «Нам удалось собрать блестящую команду профессионалов, разделяющих консервативные взгляды, но при этом обращенных к будущему», — пояснила она.

Малофеев рассказал о своем участии в присоединении Крыма
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Бизнесмен Малофеев стал публичной фигурой после присоединения Крыма и начала боевых действий в Донбассе весной 2014 года. С ним связывали назначение главой самопровозглашенной Донецкой народой республики в 2014 году Александра Бородая, который до этого консультировал Малофеева в области пиара. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков также был знаком с Малофеевым, чей благотворительный фонд оказывал финансовую поддержку проекту «Новороссия».

Малофеев является фигурантом санкционных списков ЕС. Он попал туда вместе с еще тремя бизнесменами — Аркадием Ротенбергом, Юрием Ковальчуком и Николаем Шамаловым.

Авторы: Владислав Гордеев, Ирина Парфентьева.
Теги: закрытие , телеканал , Константин Малофеев , «Царьград»
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