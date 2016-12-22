Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона о СМИ

Представителей телеканала вызвали в Роскомнадзор. Ведомство рассмотрит вопрос о вынесении предупреждения CNN

Фото: Mike Blake / Reuters

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу нашло нарушения закона о СМИ в работе ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» - вещателя телеканала CNN International в России. Представители телеканала вызваны в Роскомнадзор.

«В деятельности телеканала «CNN International» выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП РФ предусмотрена административная ответственность», - указано в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отмечают, что по итогам рассмотрения административных дел будет решен вопрос о вынесении предупреждения за нарушение закона и условий лицензии.

Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что связанные с Россией структуры во время предвыборной кампании в США покупали политическую рекламу в Facebook, в том числе, рекламу, затрагивающую тему насилия в отношении афроамериканцев.

Ранее представитель Facebook заявлял, что из России на политическую рекламу в ходе предвыборной кампании в США поступило более $100 тыс. Глава Facebook Марк Цукерберг передал властям США данные об оплаченной российскими структурами рекламе в предвыборный период.Президент США Дональд Трамп назвал информацию о покупках Россией рекламы в Facebook «мистификацией».

Комитет сената США по разведке пригласил компании Facebook, Twitter и Alphabet — материнскую компанию Google — выступить на общественных слушаниях в рамках расследования «по вмешательству России» в выборы президента в 2016 году. По данным Associated Press, открытые слушания пройдут в октябре. Сенаторы таким образом хотят «понять, как Россия использовала онлайн-инструменты и платформы, чтобы посеять раздор и повлиять на выборы президента».

Телеканал CNN вещает в России с конца 1980-х годов (с 1998 года — в кабельных и спутниковых сетях). Turner Broadcasting System, в которую входит CNN, является частью корпорации Time Warner. В 2015 году СП Национальной медиа группы и американской Discovery Communications купило российских учредителей каналов CNN International, Cartoon Network и Boomerang. Американская Turner решила продать эти активы в связи с поправками к закону о СМИ, ограничивающими иностранный капитал в российских медиа долей в 20%.

НМГ пока не прокомментировал претензии Роскомнадзора.