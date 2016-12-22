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Маск представил новую ракету для полетов на Марс и из Нью-Йорка в Шанхай
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Маск представил новую ракету для полетов на Марс и из Нью-Йорка в Шанхай
Технологии и медиа, 10:26
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Маск представил новую ракету для полетов на Марс и из Нью-Йорка в Шанхай
Транспортная система, основанная на новой ракете BFR, сможет не только доставлять людей и грузы на Марс, но также быстро перевозить пассажиров в любую точку планеты, например, из Нью-Йорка в Шанхай, заявил глава SpaceX Илон Маск
Выступление Илона Маска на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии (Фото: Sonali Paul / Reuters)

Выступая на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии основатель компании SpaceX Илон Маск представил проект новой ракетной системы, которая будет доставлять людей на Марс. Кроме того, эта транспортная система может быть использована не только для межпланетных полетов, но и для быстрой доставки пассажиров в любую точку планеты, пишет Bloomberg. Прямую трансляцию выступления Маска также вел сайт SpaceX.

Представленная Маском транспортная система основана на проекте новой ракеты, обозначенной как BFR. Ее длина превысит 100 метров, диаметр — 9 метров. На ракете будет установлен 31 двигатель, а ее полезная нагрузка превысит 4400 тонн. Космический корабль будет, по проекту, вмещать до 120 человек, они будут располагаться по трое в каждой из 40 кабин.

«Если мы планируем отправиться в такие места, как Марс, почему бы слетать на Землю?» — задался вопросом Маск. При этом на экране позади него были показаны кадры с множеством людей, которые попадают на скоростной паром в Нью-Йорке, а затем садятся в ракеты BFR. После этого космический корабль отправляется в полет. Перелет на такой ракете из Нью-Йорка по самому дальнему маршруту, например в Шанхай, займет менее 30 минут.

Маск также пояснил, что новая ракета-носитель будет стоить гораздо дешевле, чем другие проекты и ее можно будет использовать повторно. ​«Это сумасшествие — сначала строить такие сложные ракеты, а потом каждый раз разбивать их», — заявил он.

Финансировать программу Маск предполагает за счет средств, которые его компания SpaceX получает за запуск спутников.

За два дня до выступления на конгрессе Маск опубликовал видео, в котором смоделирован полет межпланетного космического корабля на Марс. Однако он пообещал тогда, что основная информация по проекту будет озвучена на конгрессе в Австралии.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ракета , Марс , Илон Маск
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