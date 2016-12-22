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Три российские IT-компании получили право на участие в гостендерах США
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19:36
Анна Вовнякова, Дмитрий Крюков
Три российские IT-компании получили право на участие в гостендерах США
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Три российские IT-компании, разрабатывающие алгоритмы распознавания лиц, допущены к тестированию в США. Это позволяет им уже сейчас участвовать в тендерах американских госструктур

К программе официального тестирования в категории «распознавание лиц», проводимого Национальным институтом стандартов и технологий при Министерстве торговли США (NIST), допущены три компании из России — NTechLab, 3DiVi и «Вокорд». Это следует из промежуточного отчета о результатах, опубликованного институтом в середине мая.

Тестирование, заявки на участие в котором в этом году приняты от 11 участников, продолжается, но уже включение в испытания дает компаниям возможность предлагать свои услуги на государственных тендерах США и ряда других стран, следует из правил тестирования.

​Что проверяет NIST

Национальный институт стандартов и технологий ежегодно проводит добровольную сертификацию технологических компаний со всего мира. Таким образом определяются лучшие разработчики в различных областях науки и техники, в том числе в информационных технологиях, к которым относятся и биометрические исследования, в частности распознавание лиц. Ориентированный на это специализированный тест, который начался в феврале этого года, определяет качество и точность алгоритма по четырем направлениям. В первом для идентификации используется стандартная фотография на визу (в дальнейшем может использоваться при пограничном и миграционном контроле в аэропортах), во втором производится сравнение и поиск по базе фотографий, в третьем осуществляется поиск определенного человека по базе селфи (может использоваться банками и ретейлерами), четвертое — выбор определенного человека по фото из видеопотока.

Приглашение на зарубежные гостендеры

Для отечественных игроков участие в тестировании — возможность выхода на новые рынки, где биометрические технологии более востребованны. Объем мирового рынка распознавания лиц, по данным компании MarketsandMarkets, в 2016 году составлял $3,35 млрд, а к 2021 году должен вырасти до $6,84 млрд.

Точных данных по объему российского р​ынка распознавания лиц нет, но гендиректор VisionLabs Александр Ханин ранее оценивал объем заключенных контрактов на нем не более чем в несколько десятков миллионов долларов.

​Помимо участвующих в тестировании NIST в России работают еще две компании, разрабатывающие технологии распознавания лиц — VisionLabs и группа Центр речевых технологий (ЦРТ), рассказал инвестиционный аналитик ФРИИ Максим Калюжный. Представители VisionLabs и ЦРТ сообщили РБК, что они также готовятся подать свои алгоритмы в NIST в этом году.

По итогам первой волны тестирования NIST его результаты будут представлены различным правительственным организациям. На сайте института говорится, что полученные оценки предназначены для дальнейшего использования технологий распознавания лиц для «улучшения жизни американских граждан и для улучшения экономики страны». Потенциальные «клиенты» — правоохранительные органы США, органы безопасности и разведки.

«Тестирование NIST является одним из самых приоритетных для независимых производителей систем идентификации, — объясняет технический директор 3DiVi Андрей Валик. — Многие гостендеры на поставку подобных систем содержат обязательное требование по участию в нем. После публикации результатов тестов к нам стали обращаться еще больше клиентов».

По словам представителя NTechLab, компания показала высокую точность на всех четырех сценариях. «NIST является единственным на сегодняшний день независимым тестированием, признанным во всем мире, которое вправе говорить о качестве алгоритмов», — указывает он.

Важно не участие

По словам экспертов, российским игрокам будет непросто конкурировать на мировом рынке. По мнению президента фонда Sistema Venture Capital (один из инвесторов VisionLabs) Алексея Каткова, российские компании «слабы в продуктовой части». «Сама по себе технология распознавания лица, какой бы высокоточной она ни была, уже не является чем-то особенным. Важны продукты на базе таких технологий, которые востребованы заказчиками», — поясняет он.

Руководитель направления «Технологии информационной безопасности» «Сколково» Антон Иванов отметил, что отечественные компании очень сильны в технологической составляющей, поэтому имеют шансы потеснить азиатских игроков и, возможно, разработчиков из США. Однако он также предупреждает, что им придется конкурировать по объемам обработанных изображений, скорости обучения алгоритма и в качестве.

По словам директора Института прикладного анализа данных Deloitte Алексея Минина, российский рынок распознавания лиц серьезно отстает как по темпам роста, так и в абсолютном выражении из-за экономической ситуации. «Кризис поставил под сомнение ожидания большинства компаний о рынке в целом и своей доли на нем, поэтому все предпочли сфокусироваться на подходах к оптимизации затрат, а не внедрению инновационных технологий», — отметил Минин. Он считает, что потенциал технологии в России достаточно велик и оценивается в несколько сотен миллионов долларов. Большинство коммерческих компаний пока не готовы к внедрению подобных систем, хотя интерес к ним определенно существует, резюмирует Минин.

Недавно президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказывал, что компания разрабатывает единую биометрическую национальную платформу, которая должна объединить различные приложения для идентификации людей. Это будет глобальное решение, которое позволит проводить идентификацию с помощью различных технологий. Полноценный запуск может состояться после 1 января 2018 года, когда вступят в силу поправки в федеральный закон, разрешающие использовать биометрическую идентификацию в финансовом секторе.

Как пояснил РБК представитель «Ростелекома», в России развитие биометрических технологий сдерживается законодательством, но в большей степени — ожиданием начала цифровизации отраслей экономики в стране. «Сегодня можно использовать биометрические технологии в коммерческих целях, однако некоторые операции, такие как, например, открытие счета новому клиенту, требуют определенных поправок в законодательстве», — пояснил он. После опытного периода «Ростелеком» намерен обсуждать с правительством возможности расширения сфер применения платформы в России, рассказывал Осеевский.

«Спрос на биометрические решения в России активно растет в финансовой, образовательной, медицинской отрасли, а также в индустрии спорта и развлечений. Этому активно способствуют соответствующие изменения текущего законодательства, реализация проекта внедрения национальной биометрической платформы», — отметил представитель ЦРТ. Чтобы рынок развивался еще стремительнее, необходимы активные действия по внедрению единых биометрических стандартов, указал он. 

Теги
сертификаты, распознавание лиц, Министерство торговли США, NtechLab
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