Продажи нового BlackBerry в России начнет ограниченное число ретейлеров

Некогда один из ведущих производителей смартфонов возвращается в Россию с новым смартфоном BlackBerry KEYone. Россия входит в топ-7 стран для компании, но ее устройство пока почти не будет представлено в физической рознице

BlackBerry KEYone (Фото: Albert Gea / Reuters)

Новый смартфон BlackBerry KEYone будет продаваться в России у пяти ретейлеров, сообщил РБК гендиректор TMC Rus (аффилирована с китайской TCL Communication, имеющей лицензии на выпуск смартфонов под брендом Blackberry) Андрей Сергеев. Это «Связной», «Евросеть», «М-Видео», DNS и «НОУ-ХАУ». Однако в «Евросети» и «Связном» модель будет доступна только онлайн. Продажи устройства начнутся в первую неделю октября, его стоимость составит 39,99 тыс. руб.

Как отметил РБК руководитель отдела дистрибуции BlackBerry Mobile в Европе Джонатан Янг, KEYone станет первым смартфоном, выпущенным компанией TCL в рамках лицензионного соглашения с BlackBerry Limited, подписанного в декабре 2016 года. Китайская компания получила права на выпуск смартфонов под брендом Blackberry Mobile на всех мировых рынках, кроме Индонезии, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Непала.

KEYone был впервые представлен в Барселоне на выставке Mobile World Congress в феврале 2017 года. Помимо 4,5-дюймового сенсорного экрана смартфон имеет физическую QWERTY-клавиатуру, характерную для предыдущих телефонов BlackBerry, ориентированных на бизнес-клиентов. Также устройство оснащено 12-мегапиксельную основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной. KEYone работает на операционной системе Android 7.1 Nougat. Смартфон оснащен батареей емкостью 3505 мАч: производитель уверяет, что устройство проработает в среднем 26 часов в режиме смешанного использования.

Сергеев отметил, что маркетинговую кампанию TCL проводить не планирует.

По словам Янга, пока компания не торопится активно разворачивать свою деятельностью в России. «Мы находимся лишь в начале пути. и это долгий путь. «Понадобится время, чтобы вернуть себе доверие покупателей. По сути, наша задача сейчас — заново построить здесь рынок. И сделать это как можно лучше и как можно быстрее», — рассказал он РБК.

При этом Янг отметил, что Россия входит в топ-7 стран и является одним из приоритетных рынков для новых KEYone. Ключевыми рынками для BlackBerry являются ​Великобритания и Германия. «Мы ожидаем успеха и здесь», — сказал он, не уточнив конкретных цифр.

Среди официальных ресселлеров нового смартфона нет крупнейших сетей - МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). В TMC Rus заявили, что ведут переговоры с МТС. По словам представителя последней Дмитрия Солодовникова, новый BlackBerry в интернет-магазине оператора должен появиться в начале октября. Он добавил, что «Blackberry всегда был нишевым вендором, и, несмотря на то, что на рынке доля его устройств была низкой — на уровне 1% — устройства были популярны у сотрудников больших корпораций». «Возвращение Blackberry на рынок — хорошая новость для нас как для оператора, так как ARPU (средний счет одного абонента — РБК) его пользователей выше средне-рыночного», — заключил он.

Как рассказала представитель «МегаФон» Юлия Дорохина, пока компания не общалась с представителями Blackberry. «В любом случае, если условия будут взаимовыгодны, мы рассмотрим такую возможность», — отметила она.

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева сообщила, что компания в настоящее время «не планирует продажи этой модели, однако будет следить за спросом на нее со стороны клиентов».