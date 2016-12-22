Экс-глава Gett в России запустил приложение для «синих воротничков»

Виталий Крылов, бывший гендиректор Gett в России, создал приложение для поиска работы массовых профессий, например таксистов. Сервис, формат которого набирает популярность в мире, уже привлек финансирование от банкиров и венчуров

Фото: Никита Попов / РБК

Бывший гендиректор такси-сервиса Gett в России Виталий Крылов (покинул компанию в октябре 2016 года) выпустил приложение для поиска работы PapaJobs, рассказал РБК источник, близкий к менеджеру. Представитель сервиса подтвердил РБК, что запуск проекта в Москве состоится 28 сентября.

Как сообщил РБК сам Крылов, PapaJobs призван решить проблему срочного поиска работы. «Идея пришла ко мне во время работы в Gett, — вспоминает он. — Таксисты часто меняют рабочие места, и не было ни одного источника, который бы агрегировал все вакансии и помогал бы искать новую работу быстро. Поэтому после ухода из Gett я решил сделать сервис, который мог бы помогать не только водителям, но и работникам других сфер быстро находить работу рядом с домом».

По его словам, сервис направлен в первую очередь на «синих воротничков» — термин, описывающий работников, занятых физическим трудом с почасовой оплатой в сферах транспорта, ретейла, услуг. «В России более 50 млн работников в массовой сфере, так называемых синих воротничков», — сообщил Крылов.

Схема работы приложения напоминает принцип, использующийся в сервисе Uber: оно связывает напрямую компанию, которая нуждается в сотрудниках, с соискателями, причем последние получают ответы в течение 24 часов. Предложения персонифицированы на основании опыта соискателя, его местонахождения (позволяет искать работу в нужном районе), а также поведения похожих профилей в сервисе. На данный момент в приложении доступно более 2 тыс. вакансий.

Согласно данным СПАРК, ООО «Пападжобс» на 100% принадлежит Виталию Крылову. ​Как рассказал представитель сервиса, проект уже привлек 40 млн руб. посевных инвестиций от фонда Some Random VC (основан бывшими инвестиционными директорами FinStart и Inventure Partners Евгением Тимко и Игорем Кимом) и частных инвесторов. Среди них — главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей, директор по маркетингу Alibaba в России Татьяна Игнаточкина, гендиректор Splyt Филипп Минчин, а также первый вице-президент Газпромбанка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Ким, Игнаточкина и Пешнев-Подольский подтвердили РБК факт своих инвестиций, отказавшись раскрыть распределение долей. Связаться с остальными перечисленными предпринимателями не удалось.

По словам Пешнева-Подольского, в отличие от обычных описаний вакансий в сервисе PapaJobs информация дается в более структурированном и точном виде, благодаря чему кандидаты сразу могут понять, подходит ли им эта работа.

У компании несколько моделей потенциальной монетизации. Одна из них — модель классифайдов (сервисов по размещению объявлений), которую использует, например, Avito: пользователи платят за то, чтобы их объявление было более заметно при выдаче. Пока все объявления размещаются на бесплатной основе.

По словам представителя PapaJobs, после Москвы компания намерена выйти в другие города России и СНГ, а в будущем — развиваться также в Восточной Европе. По его оценкам, в России рынок подбора и предоставления персонала составляет 40 млрд руб. Долю, на которую претендует PapaJobs, он не назвал.

Офлайновая альтернатива

Директор по маркетингу и PR одного из крупнейших интернет-сервисов для поиска работы HeadHunter Ольга Мец считает, что PapJobs не будет конкурентом для ее компании. По ее словам, как и другие нишевые проекты с позиционированием «работа за 24 часа», такой сервис не гарантирует трудоустройства, а только обещает обратную связь в течение суток. «Причем это необязательно ответ работодателя — это может быть автоматический отказ или сообщение-нотификация от проекта (по аналогии с Airbnb, например) о том, что ваше резюме пока никому не подошло, продолжайте поиск», — говорит она. Среди конкурентов PapaJobs Мец назвала Profi.ru и YouDo.com, а также «офлайновый формат объявлений на заборе». «В последней фразе нет никакого негативного подтекста — этим форматом до сих пор активно пользуются, он востребован, а значит, работает. Нужно понимать, что качество контента там будет, скорее всего, такое же — с высокими рисками мошенничества со стороны работодателя и соискателя и множеством спама», — отметила Мец.

Идея проекта не нова, существуют как минимум несколько подобных сервисов в России — Qwenty, Yawork.ru и крупнейшие jobboards (доски объявлений. — РБК), рассказал директор направления HR-бизнеса «Севергрупп» (инвестирует в проекты из сферы HRtech) Артем Кумпель. «В целом сейчас идет тренд мобильности сервисов поиска работы, а функция быстрых откликов может быть очень позитивно воспринята пользователями, — рассуждает эксперт. — Думаю, данный проект может быть востребован для массовых вакансий — водители, кассиры, официанты и т.д.»