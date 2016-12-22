Лишившийся домена ɢoogle.com россиянин подал в суд на Ru-Center

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Россиянин Виталий Попов, создавший сайт ɢoogle.com, подал в самарский суд иск к Ru-Center. Он считает, что российский регистратор доменных имен незаконно лишил его сайта после жалобы Google

Житель Самары Виталий Попов, который лишился прав на использование созданного им сайта ɢoogle.com из-за жалобы корпорации Google, подал в Железнодорожный районный суд Самары иск к Региональному сетевому информационному центру (Ru-Center). Об этом Попов сообщил РБК.

Как отмечается в иске, 3 марта 2017 года ответчиком АО «Региональный сетевой информационный центр» у него было изъято доменное имя ɢoogle.com (xn-oogle-wmc.com) и передано третьему лицу. Попов просит суд обязать Ru-Center вернуть доменное имя, а также восстановить предоставление услуг по договору.

В середине февраля стало известно, что американская корпорация Google добилась лишения россиянина Виталия Попова прав на использование домена ɢoogle.com, в котором вместо буквы «G» использовался Unicode-символ 0262 — «ɢ». Решение было принято юридической организацией по разрешению споров National Arbitration Forum Inc.

«Регистратор [Ru-Center] даже на письменную досудебную претензию письменный ответ с подписью не прислал. На email только прислали какую-то левую отмазку, без подписей, конечно. Такое ощущение, что они меня за дурака держат», — сообщил Попов РБК.

В пресс-службе Ru-Center заявили, что пока иск Попова не получали. «Когда получим иск, юристы его изучат, и мы сформируем позицию», — сообщил представитель пресс-службы.

Попов также сообщил, что 12 мая направил заявление в Генеральную прокуратуру, в котором попросил проверить на соответствие законам Российской Федерации действия Ru-Center, Google Inc. и компании National Arbitration Forum Inc. (США), которая вынесла решение о лишении Попова прав на использование домена.

В пресс-службе Генпрокуратуры РБК подтвердили получение заявления, сообщив, что пока решений по нему не принято.

О споре Попова и Google впервые в начале февраля сообщил портал Vice Motherboard. Отмечалось, что американская корпорация обратилась в National Arbitration Forum Inc с жалобой на россиянина, владеющего доменом ɢoogle.com. В жалобе говорилось, что Попов занимается фишингом и использует сайт, адрес которого отличается от домена поисковика лишь одним символом, для распространения вредоносных программ. Попов заявлял, что эти обвинения «лживые».