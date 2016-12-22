В ФАС назвали возможные сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Международный роуминг для стран — членов Таможенного союза может быть отменен в течение двух-трех лет, сказал глава ФАС Игорь Артемьев. Ранее о том, что работа над этим продолжается, заявил министр связи Николай Никифоров

Игорь Артемьев (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Глава ФАС Игорь Артемьев допустил, что международный роуминг в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в который входят Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан и Узбекистан, может быть отменен в течение ближайших двух-трех лет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» после закрытого совещания с министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым.

«Мы должны в Таможенном союзе добиться того, чтобы не было роуминга, и в конечном итоге бороться за то, чтобы не было международного роуминга вообще», — отметил Артемьев, подчеркнув, однако, что начинать, по его мнению, эту работу «нужно с самих себя <...> с нашей страны». Именно этим, по словам главы ФАС, представители антимонопольной службы и Министерства связи и занимаются.

Говоря о сроках отмены международного роуминга, Артемьев заметил, что об этом сказать трудно: «Это наше светлое будущее...» Глава ведомства подчеркнул, однако, что относительно Таможенного союза «надо стремиться к тому, чтобы в ближайшие два-три года такие решения были приняты». Их глава ФАС назвал первым шагом на пути к отмене международного роуминга в целом.​

Ранее, 25 сентября, о том, что Минкомсвязь совместно с ФАС ведет работу над отменой платы за национальный роуминг и роуминг внутри ЕврАзЭС, по итогам совещания с представителями антимонопольной службы сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Внутри России, по его данным, сотовые операторы должны будут перестать брать с абонентов наценку до июля 2018 года.

В июле ФАС вынесла предупреждение МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2). В ведомстве тогда сочли, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и при поездках клиента по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». «Наша задача в том, чтобы роуминга внутри страны у нас не было», — подчеркивала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Неоднократно антимонопольная служба заявляла и о необходимости отменить роуминговую наценку на территории Евразийского экономического союза. В последний раз Игорь Артемьев сообщал об этом 28 сентября 2016 года. «Никакого роуминга не должно быть в России, его не должно быть также в Крыму, и я думаю, в ближайшем будущем вообще его не должно быть в нашем Таможенном союзе», — отмечал глава ФАС.