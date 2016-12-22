Сотовым операторам дали отсрочку на отмену внутрисетевого роуминга

Внутрисетевой роуминг в России не будет отменен в этом году. ФАС и Минкомсвязь рассчитывают, что это произойдет в первом полугодии 2018 года

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сотовые операторы должны до июля 2018 года перестать брать с абонентов наценки за пользование услугами связи во внутрисетевом роуминге. Об этом заявили в понедельник, 25 сентября, на брифинге по итогам совещания министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передает корреспондент РБК.

«Мы поставили задачу окончательно поставить точку в вопросе отмены роуминга внутри страны. Детали, как это произойдет, мы ждем от операторов в ноябре-декабре. Может быть некий переходный период, до начала 2018 года. Мы просим ФАС не ставить ультиматумы, чтобы роуминг был отменен 15 декабря», — заявил Никифоров. Руководитель ФАС поддержал такую позицию. Задача ФАС, чтобы в результате изменений потребитель выиграл, подчеркнул Артемьев.

В середине июля ФАС вынесла предупреждение операторам «большой четверки» — МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2), посчитав, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Антимонопольное законодательство запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом. «Наша задача в том, чтобы роуминга внутри страны у нас не было», — говорила ранее начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Участники совещания в ФАС договорились провести еще одну встречу через месяц для обсуждения конкретных технических и юридических деталей отмены роуминга, уточнил Никифоров. «То ли это будет новая тарифная линейка, которая начнет действовать с 1 января или 1 февраля, то ли корректировки в действующие тарифы, то ли иной механизм, — сообщил министр. — Важное достижение сегодня, что и Минкомсвязь, и ФАС, и, что важно, «большая четверка» единогласно поддержали единый вектор на отмену роуминга как понятия».

Продолжится также работа над отменой наценки в национальном роуминге и роуминге внутри ЕврАзЭс, снижению цен в международном роуминге, добавил Никифоров.

Представители сотовых операторов пока не прокомментировали итоги совещания в ФАС.