НМГ учредила «Витрину» для создания «русского Hulu»

Национальная медиа группа учредила компанию для запуска онлайн-платформы — русского аналога Hulu. Совладельцами станут «Первый канал», «СТС Медиа» и ВГТРК. «Газпром-Медиа» в проекте не участвует

Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

ЗАО «Национальная медиа группа» (НМГ) 20 сентября 2017 года зарегистрировало ООО «Витрина ТВ». Гендиректором общества с уставным капиталом 10 тыс. руб. стал Алексей Янчишин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Янчишин занимает пост заместителя генерального директора НМГ по стратегии и инвестициям.

Название «Витрина» получил проект, который должен стать российским аналогом сервиса Hulu — общей для телевещателей онлайн-платформы, через которую в интернете распространяется их контент. О планах создать такой общий видеоплеер в России газета «Коммерсантъ» сообщала еще в июле 2016 года. По информации издания, консультации о создании «Витрины» тогда вели Национальная медиа группа (РЕН ТВ и «Пятый канал»), «СТС Медиа» (СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love), ВГТРК («Россия», «Россия К», «Россия 24» и др.), «Первый канал», а также «Газпром-Медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч!», ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «2х2» и др.).

«Витрина ТВ» учреждена в рамках договоренности с медиакомпаниями по созданию единой вещательной инфраструктуры в интернете», — сообщил РБК заместитель гендиректора Национальной медиа группы Алексей Уразов. Других участников проекта он не назвал. Но топ-менеджеры трех медиакомпаний уточнили, что учредителями «Витрины ТВ» в скором времени станут также ВГТРК, «Первый канал» и «СТС Медиа».

Пресс-секретарь «СТС Медиа» Игорь Иванов подтвердил, что его компания станет соучредителем «Витрины ТВ». Представители ВГТРК и «Первого канала» пока не ответили на запрос РБК.

ВГТРК на 100% принадлежит государству. Национальной медиа группе, основные акционеры которой Алексей Мордашов, «Сургутнефтегаз», СОГАЗ, принадлежит 25% «Первого канала» (51% у государства, 24% — у Романа Абрамовича) и косвенно примерно 1,4% «СТС Медиа» (основной владелец — ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина). При этом бэк-офис Национальной медиа группы и «СТС Медиа» сейчас объединен: для этого летом было создано совместное предприятие, где Национальная медиа группа получила 51%, «СТС Медиа» — 49%. Сходным образом у двух холдингов объединены закупки контента и продажи спонсорской рекламы.

Холдинг «Газпром-Медиа» (на 100% принадлежит Газпромбанку и с прошлого года владеет 7,5% Национальной медиа группы) участвовать в проекте «Витрина» не будет, утверждают три собеседника РБК. Один из них объясняет это тем, что еще в мае 2016-го «Газпром-Медиа» стал совладельцем онлайн-платформы «Руформ», объединив свой видеосервис Rutube с интернет-дистрибьютором Pladform.

Представитель «Газпром-Медиа» пока также не ответил на запрос РБК.