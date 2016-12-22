МТС выйдет на рынок профессионального образования

Оператор связи МТС выходит на рынок дополнительного образования. Компания пытается компенсировать стагнацию доходов от услуг связи. Но это рынок с высокой конкуренцией, а стандарты МТС подходят не всем, предупреждают эксперты

Фото: Сафрон Голиков/ТАСС

МТС выходит на рынок дополнительного образования и будет предлагать курсы своего корпоративного университета другим компаниям. Об этом РБК рассказал представитель компании Дмитрий Солодовников.

Корпоративный университет существует в МТС 11 лет. До недавнего времени он работал как департамент обучения сотрудников, но недавно эти функции перешли новой «дочке» МТС ООО «Корпоративный университет МТС». По данным Kartoteka.ru, эта компания была зарегистрирована 16 октября, 100% принадлежит МТС, уставный капитал — 35 млн руб.

По словам Солодовникова, сейчас в портфеле корпоративного университета более 70 очных тренингов и 150 онлайн-курсов. «По запросам клиентов мы планируем формировать специальные курсы», — рассказал Солодовников.

МТС планирует получить лицензию на оказание услуг дополнительного образования, что позволит компании выдавать официальные документы об успешно пройденном обучении, отметил он.

По словам источника, близкого к МТС, компания рассчитывает зарабатывать на обучении «сотни миллионов рублей в год». Солодовников сообщил, что на первом этапе существенные дополнительные затраты не потребуются. «В дальнейшем объем дополнительного финансирования будет зависеть от уровня спроса», — пояснил представитель МТС.

Среди основных конкурентов по этому направлению он назвал тренинговые компании и нишевых бизнес-тренеров.

По итогам 2016 года выручка МТС составила 435,7 млрд руб. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 2,1%. При этом услуги сотовой связи в России, с которых начинался бизнес МТС, принесли компании 295 млрд руб., что на 0,4% меньше, чем в 2015 году. Снизилась и выручка сегмента фиксированной связи (на 0,7%, до 61,2 млрд руб.). В то же время доходы от системной интеграции и продажи товаров, сегментов, в которые МТС вышла несколько лет назад, увеличились в пять раз и на 23,1% соответственно. В сумме эти направления принесли оператору 55,2 млрд руб.

В том числе из-за необходимости искать новые точки роста МТС в мае этого года решила выйти на рынок информационной безопасности. Как рассказывал представитель оператора, он решил использовать свой центр информационной безопасности (security operation center, SOC) для оказания услуг сторонним заказчикам.

Конкурентный рынок

По словам директора Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрея Коптелова, вывод на внешний рынок корпоративных сервисов крупных компаний стал стандартной практикой. Среди примеров в России он назвал университет Сбербанка и корпоративную академию «Росатома».

Управляющий партнер кадрового агентства Staff-Up Елена Лимонова также отметила, что Высшая медицинская школа, имеющая собственную сеть медицинских центров, обучает медперсонал для внешнего рынка.

«МТС имеет базу клиентов юридических лиц, которые пользуются их корпоративными тарифами, и вполне логично, что данным клиентам можно предложить образовательные программы», — считает Коптелов.

«Для МТС это может быть способом снизить затраты на обучение собственных сотрудников. Такая функция должна существовать в компании, и возможность получить дополнительный заработок на ней позволит покрыть за счет этого часть расходов», — отметила Лимонова. Она предупреждает, что на рынке высокая конкуренция, а стандарты, по которым будет обучать МТС, могут подойти не всем компаниям. «МТС — очень крупная компания, для игроков сопоставимого размера ее опыт может быть применим. Но, например, в небольших компаниях другие бизнес-процессы и у сотрудников нужно развивать иные компетенции», — рассуждает эксперт.

​По словам Андрея Коптелова, российский рынок дополнительного профессионального образования превысил в 2016 году 100 млрд руб. Из них чуть более трети пришлось на организации, остальное — деньги, которые слушатели платят за свое обучение сами. Доля онлайн-обучения в данном объеме пока невелика — в пределах 10%, оценил Коптелов.