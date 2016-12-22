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Госдума попросила объяснить ей значение блокчейна и ICO
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Госдума попросила объяснить ей значение блокчейна и ICO
Технологии и медиа, 07:00
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Госдума попросила объяснить ей значение блокчейна и ICO
Дума объявила конкурс на проведение исследования блокчейна, рынка криптовалют и оценки рисков их использования. Сейчас у властей нет законопроекта об этих инструментах и технологиях, и результаты исследования станут его основой
Фото: Олег Яковлев / РБК

Аппарат Госдумы объявил открытый конкурс на проведение экспертно-аналитического исследования по теме «Законодательное регулирование внедрения и практического применения современных финансовых технологий», следует из информации сайта госзакупок. Победитель должен будет провести анализ выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования инструмента ICO (привлечение финансирования в проект через продажу монет новой криптовалюты или токенов, цифровых жетонов, которые впоследствии можно тратить на покупку услуг или продуктов компании) как альтернативного канала привлечения инвестиций.​

Опасность ICO: почему рынок криптовалют начал регулироваться
Финансы
 

Победитель конкурса Госдумы должен будет разработать и предложения по противодействию с помощью госрегулирования угрозам и рискам, которые несут данные технологии.

В документации к закупке также говорится, что результаты исследования намерены использовать для формирования пакета законодательных инициатив по интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий.

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Максимальная цена контракта составит 2,49 млн руб., пока закупка находится на стадии приема заявок от потенциальных подрядчиков.

Источник РБК в администрации президента и собеседник, близкий к ЦБ, утверждают, что, несмотря на многочисленные заявления различных политиков о необходимости регулирования рынка криптовалют и ICO, «готового законопроекта у властей пока нет». «Никто законопроект не готовит, но все об этом говорят. Мешает система управления — нет единого центра, который бы координировал деятельность. Есть Алексей Моисеев (заместитель министра финансов. — РБК), есть Игорь Шувалов (первый вице-премьер. — РБК), есть Герман Греф (президент Сбербанка. — РБК), есть Сергей Горьков (председатель Внешэкономбанка. — РБК), и вокруг толпа народа», — говорит собеседник в администрации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, который ранее инициировал создание рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты и рассказывал о проводимой над соответствующим законопроектом работе, пообещал предоставить комментарий позднее.

Опасность ICO: почему рынок криптовалют начал регулироваться
Финансы

Руководитель этой рабочей группы Элина Сидоренко в четверг, 21 сентября, в ходе выступления в Казани заявила, что Госдума пока не намерена рассматривать законопроект о блокчейне и криптовалютах, сообщило местное издание «Бизнес-Онлайн». «Правильнее было бы вообще не писать закон сейчас», — заявила Сидоренко, так как это может «испугать рынок».

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В закупочной документации к тендеру Госдумы отмечается, что анализ новейших финансовых технологий необходим, чтобы «под воздействием жесткого регулирования не уничтожить распространение перспективных финансовых технологий, избежать появления на их основе пузырей, способных их скомпрометировать». Предполагается также, что это исследование позволит защитить интересы потребителей финансовых услуг и оградить финансовый рынок от угроз, среди которых возможность финансирования терроризма и получения незаконных доходов.

«Я позитивно смотрю на разработку регулирования в области криптовалют, так как подробное прояснение правил на этом рынке позволило бы обеспечить его дальнейшее развитие в цивилизованном русле. Однако важно подходить к этому вопросу, изучив международные практики и уже имеющийся российский опыт. Нужно понимать, что на сегодняшний день единый подход к регулированию, который бы поддерживался большинством стран, еще не сформирован», — отметил руководитель направления развития технологии распределенного реестра в ассоциации «ФинТех» Алексей Архипов.

Автор: Мария Коломыченко.
Теги: Госдума , биткоин , блокчейн , криптовалюта , ICO
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