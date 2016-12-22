«Яндекс» представил новую версию поиска на основе нейронных сетей

«Яндекс» внедрил новый алгоритм поиска на основе нейронных сетей. По мнению экспертов, это должно помочь компании увеличить на российском рынке отрыв от основного конкурента — Google

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российский интернет-холдинг ​«Яндекс» внедрил новый поисковый алгоритм на основе нейронных сетей. Об этом сообщил руководитель службы релевантности сервиса Александр Сафронов​. Новый алгоритм, получивший название «Королев», ищет не только по ключевым словам, но и по смыслу, и на сложные вопросы выдаются более точные ответы, пояснил представитель «Яндекса».

В 2016 году «Яндекс» внедрил алгоритм «Палех», который в режиме реального времени сопоставляет смысл редкого и уникального запроса и заголовка веб-страницы, даже если у них нет общих ключевых слов. Например, при запросе «картина, где небо закручивается» поисковик сможет выдать полотно Ван Гога «Звездная ночь». В отличие от «Палеха» «Королев» способен анализировать страницу целиком, а также смысл запросов, по которым на нее переходят другие пользователи.

Руководитель направления поиска «Яндекса» Андрей Стыскин привел другой пример сложного запроса: «фильм про космос где отец общается с дочерью через секундные стрелки». В данном случае запрос не содержит ключевых слов, но поисковый алгоритм способен понять, что речь идет о фильме «Интерстеллар», говорит Стыскин.

По словам представителей сервиса, нейросеть способна самообучаться, поэтому чем больше пользователи ищут в поисковике, тем точнее будут результаты. Для обкатки будет использоваться открытая краудсорсинговая платформа «​Яндекс.Толока», запущенная в 2014 году. По сути, это сервис, где любой желающий может участвовать в тестировании продуктов «Яндекса», давать им оценки и оставлять замечания. Компании это позволяет улучшать свои услуги, а пользователи получают за это денежные вознаграждения. Сейчас в «Яндекс.Толоке» зарегистрированы более 1 млн пользователей.

«Проблема нейросетей состояла в том, что они очень медленные и их нельзя было использовать в работе с огромными массивами текста в режиме реального времени, — говорит основатель и управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. — Если «Яндекс» реально смог привлечь нейросети к индексированию всего объема Рунета — это интересно, это довольно серьезный прорыв с технологической точки зрения». Насколько новый алгоритм улучшит качество поиска и улучшит ли его в принципе, еще предстоит проанализировать, отметил Ашманов.

Основной конкурент «Яндекса» Google, по словам главы «Ашманов и партнеры», пока официально не объявляла о внедрении нейросетей в алгоритмы своего поиска. «Google может себе позволить настраивать факторы ранжирования по-другому и дольше экспериментировать в этой области, не внедряя новые технологии в поиск, просто потому, что у компании больше программистов и ресурсов», — отметил эксперт.​

Фото: Олег Яковлев / РБК

Догнать и перегнать

По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, новая версия российского поисковика — шаг по удержанию доли «Яндекса» на рынке. «Обновленное мобильное приложение «Поиска», новый алгоритм поисковика — все это должно помочь «Яндексу» стабилизировать и увеличивать свою долю на рынке поиска, — говорит эксперт. — Эффект будет ощутим не сразу, но снижение поисковых запросов в долгосрочной перспективе может менее благоприятно сказаться на будущих показателях. Поиск — главный продукт «Яндекса», основной доход компании — это реклама, которая привязана к поиску».

Удерживать свои позиции в мобильном поиске «Яндексу» может помочь решение ФАС, напоминает Беспалов. В апреле этого года ведомство заключило мировое соглашение с главным конкурентом российской компании на поисковом рынке — Google. Согласно ему американский интернет-гигант пересмотрит соглашения с производителями смартфонов на Android в России и позволит пользователям выбирать в качестве основных на своих устройствах альтернативные Google поисковые сервисы.

По итогам второго квартала этого года доля «Яндекса» на рынке поиска в России составила 54,3%, как сообщала Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») в своем финансовом отчете со ссылкой на собственный сервис аналитики «Яндекс.Радар». На 31 июля, по данным «Яндекс.Радар», Google занимал 40,36% среди поисковых систем в России. По данным LiveInternet, в среднем за последние три месяца среди поисковиков «Яндекс» лидировал с долей 51,1%, у Google было 43,9%. Yandex N.V. не раскрывает выручку от поиска, но направление «поиск и портал» принесло компании 20,135 млрд руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Предыдущая революционная версия поиска «Матрикснет» позволила «Яндексу» оторваться от Google и нарастить свою долю почти на 10 п.п. за полгода. Это наглядный пример того, как применение прорывных технологий приводит к очевидным бизнес-результатам даже на таком сложном рынке, как поисковый», — считает управляющий партнер онлайн-школы Skyeng и бывший директор по международному развитию «Яндекса» Александр Ларьяновский.

По мнению заместителя директора по исследованиям и разработкам группы компаний ABBYY Татьяны Даниэлян, от внедрения новых алгоритмов поиска может измениться и ранжирование (порядок показа сайтов в поисковой выдаче). Однако это сыграет в плюс самим сайтам, утверждает она: «Пользователи станут чаще заходить на страницы, действительно соответствующие их запросам, и конверсия сайтов может значительно возрасти».