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Google назвал дату старта работы Android Pay в России
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18:38
Ирина Ли
Google назвал дату старта работы Android Pay в России
Фото: Nick Ansell / TACC
Сервис Android Pay станет доступен российским пользователям во вторник, 23 мая. Оплачивать товары с его помощью смогут владельцы карт Visa и MasterCard более чем от десятка банков

Google официально представила свою систему бесконтактных платежей Android Pay в России, передает корреспондент РБК с мероприятия компании в Москве. Приложение для оплаты с помощью смартфона станет доступно для скачивания во вторник, 23 мая.

О том, что Android Pay заработает в России весной 2017 года, ранее писал РБК. Сервис представляет собой бесконтактную платежную систему, основанную на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже разработка была переименована в Android Pay, ее анонс состоялся в 2015 году на конференции Google I/O. В настоящий момент Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае (в Гонконге), Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

Для работы Android Pay необходимо скачать соответствующее приложение из магазина Google Play и привязать к нему карту банка, подключенного к системе. Платежная система будет доступна владельцам карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, МТС Банка, Тинькофф Банка, ВТБ24, Сбербанка, Рокетбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Бинбанка, банков «Открытие», «Ак Барс», «Точка» и «Русский стандарт», платежной системы «Яндекс.Деньги».

При этом, по словам директора по маркетингу Google в России Дмитрия Кузнецова, компания не намерена брать комиссию. «Нам интересно обеспечивать всю экосистему, удовлетворить потребности пользователя», — отметил он.

После этого в точках продаж, которые поддерживают бесконтактные платежи, можно будет оплатить смартфоном товар на кассе, оснащенной бесконтактным терминалом. Безопасность платежей обеспечивается вводом ПИН-кода или сканированием отпечатка пальца, если устройство имеет соответствующий датчик.

Сервис работает на смартфонах, управляемых операционной системой Android версии KitKat 4.4 и выше со встроенной технологией NFC (Near Field Communication, позволяет оплачивать товар, поднося устройство с чипом к платежному терминалу). Также платежная система Google доступна на «умных» часах, поддерживающих версию Android Wear 2.0 и имеющих чип NFC (устройства LG Watch Sport и LG Watch Style).

На российском рынке с осени 2016 года работают другие бесконтактные платежные сервисы для смартфонов — Apple Pay и Samsung Pay. Согласно результатам исследования компании Mediascope, Apple Pay и Samsung Pay пока не особо популярны в России. Например, лишь 8,6% опрошенных заявили о том, что используют эти сервисы. 

Теги
Google, Платежи, Android Pay
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