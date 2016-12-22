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Google и HTC объявили о сделке на $1,1 млрд
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Google и HTC объявили о сделке на $1,1 млрд
Технологии и медиа, 11:03
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Google и HTC объявили о сделке на $1,1 млрд
В рамках сделки Google получит часть активов тайваньской компании и права на использование ее разработок, а HTC — $1,1 млрд «живыми деньгами»
Фото: Brian Snyder / Reuters

Тайваньская компания HTC заключила с Google обязывающее соглашение о продаже ей части своих активов за $1,1 млрд. В сообщении HTC отмечается, что, по условиям сделки, закрыть которую планируется в начале 2018 года, Google отойдут, в том числе, подразделения, ранее принимавшие участие в совместной с Google разработке смартфона Pixel.

«Соглашение еще раз подтверждает надежность многолетнего стратегического сотрудничества HTC и Google в сфере разработки смартфонов премиум-класса», — говорится в сообщении HTC.

По условиям сделки Google также получит неисключительное право использовать разработки HTC для развития семейства Pixel.

«HTC — наш давний партнер, создавший одно из наиболее прекрасных устройств премиум-класса на рынке. С нетерпением ждем возможности принять в наши ряды членов команды HTC, которые помогут Google активизировать работу в области разработок потребительской электроники», — заявил один из старших вице-президентов Google Рик Остерло.

Накануне о предстоящей сделке со ссылкой на свои источники сообщали Reuters и Bloomberg.

В 2012 году корпорация приобрела производителя смартфонов Motorola Mobility за $12,5 млрд и уже через три года продала его Lenovo Group Ltd менее чем за $3 млрд, сохранив за собой только право на патенты, зарегистрированные Motorola.

В октябре 2016 года Google презентовала смартфон Pixel, оснащенный 12-мегапиксельной камерой, четырехъядерным процессором (два ядра с частотой 2,15 ГГц, два — с частотой 1,6 ГГц) и оперативной памятью на 4 Гб.

В сентябре 2017 года СМИ сообщили, что в октябре Google намерена презентовать Pixel 2.

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Автор: Евгений Калюков.
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