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Yota выплатит 20 млн руб. компенсации из-за сбоя «МегаФона»
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14:47
Наталья Кондрашова
Yota выплатит 20 млн руб. компенсации из-за сбоя «МегаФона»
Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»
Yota пообещала выплатить пользователям 20 млн руб. из-за сбоя «МегаФона». Абоненты получат скидку на следующий расчетный период

Мобильный оператор Yota, который работает на сетях «МегаФона», выплатит абонентам 20 млн руб. компенсации из-за многочасового сбоя оператора связи 19 мая. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Yota сообщает, что последствия аварии были полностью ликвидированы. Проблемы затронули пользователей Московского, Центрального регионов и Поволжья.

«Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 млн руб. клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом», — заявил генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

В качестве компенсации мобильный оператор предоставит абонентам скидку на следующий расчетный период. Для этого пользователи должны обратиться в службу поддержки.

«МегаФон» также пообещал выплатить компенсацию. В сообщении от лица генерального директора оператора связи Сергея Солдатенкова, опубликованного во «ВКонтакте», говорится, что о деталях выплат компания сообщит на следующей неделе.

«Мы сделали необходимые выводы и уже принимаем дополнительные меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Это первая авария такого масштаба в истории нашей компании, и мы сделаем все возможное, чтобы она осталась последней», — говорится в публикации. ​

О сбое в сетях сотового оператора «МегаФон» в Москве и нескольких городах Центрального округа и Поволжья стало известно в минувшую пятницу, 19 мая. Клиенты оператора в этот день начали массово жаловаться на проблемы со связью и мобильным интернетом. Из-за перебоев также была нарушена работа сервисов такси, таких как Gett, Uber и «Яндекс.Такси».

Позднее «МегаФон» объяснил наличие неполадок сбоем программного обеспечения и оборудования от компании Hewlett Packard. Вечером 19 мая оператор отчитался о восстановлении связи после сбоя

Теги
сбой, Yota, «МегаФон»
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