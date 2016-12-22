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Минкомсвязи выступило против отдельного закона для сервисов типа Uber
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Минкомсвязи выступило против отдельного закона для сервисов типа Uber
Технологии и медиа, 15:28
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Минкомсвязи выступило против отдельного закона для сервисов типа Uber
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что отдельное регулирование для онлайн-сервисов совместного потребления (Uber, Airbnb и т.п.) не нужно. Опросы показывают, что введение регулирования могло бы повысить доверие к ним
Фото: Алексей Бычков / «Коммерсантъ»

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на круглом столе Sharing Economy 2017 заявил, что онлайн-сервисы, относящиеся к так называемой шеринговой экономике, то есть совместного потребления (например, Uber, Blablacar, Airbnb), отдельно регулировать не нужно, передает корреспондент РБК.

«Мы являемся категорическими противниками того, что для экономики совместного использования и цифровой экономики должно быть отдельное регулирование нежели для индустрии, — сказал Волин. — Мы исходим из того, что регулирование должно быть индустриальным. Потому что в любом случае индустрия может существовать и в цифре, и в офлайне. Делать отдельное регулирование для цифры и для офлайна бессмысленно, потому что есть целый ряд сервисов — вообще комбинированные — они могут быть и там, и там».

По словам Волина, одна из проблем законодательства цифровой экономики заключается в том, что законодатель и регулятор не поспевает за изменениями, происходящими в отрасли. «Когда мы продумываем детальное регулирование для одной сферы, технический прогресс настолько уже ушел вперед, что регулирование становится бессмысленным — поезд уже уехал. В этой ситуации нам нужны новые подходы, которые будут заниматься не детальным прописыванием всего и вся, мы сегодня грешим, что пытаемся отрегулировать все до мелочей — это бессмысленно. Нужно задавать общие рамки, в которых должна быть большая гибкость и подвижность», — отметил он.

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Технологии и медиа

Замминистра считает, что в целом онлайн-сервисы приносят людям пользу, несмотря на то, что приводят и к тому, что некоторые специалисты остаются без работы.

«Смотрим на цифровую экономику — да, кто-то, наверное, разорился, кто-то остался без работы, — сказал Волин. — Нас, по большому счету, отдельно разорившийся гражданин не интересует — интересует общая тенденция. Услуг стало больше или меньше? Возможности у потребителя расширились или не расширились? И мы видим, что когда дело касается и доставки еды, сервисов, которые позволяют переместиться из точки А в точку Б, — их стало значительно больше».

Согласно результатам опроса, проведенного Региональным центром интернет-технологий среди 1 тыс. пользователей в июне-июле 2017 года (эти данные были презентованы в ходе круглого стола), услугами сервисов шеринговой экономики пользовались всего 25% респондентов. Самым популярным подобным сервисом среди них был агрегатор такси Uber — им пользовались 81% опрошенных. Затем идут сервис сдачи жилья в аренду Airbnb (69%), приложение для заказа поездок Blablacar (66%), сервис по поиску работников YouDo (44%) и каршеринговый сервис «Делимобиль» (41%).​​​​

При эт​ом 75% опрошенных заявили, что если бы существовало законодательное регулирование сервисов совместного потребления, то уровень доверия к ним бы повысился. 23% заявили, что этот показатель не изменился бы, а 4% — что понизился. Почти половина (41%) опрошенных скорее согласны, что госрегулирование процесса совместного потребления позволит обезопасить пользователей, 27% — не согласны. Еще 14% заявили, что скорее не согласны.

Автор: Ирина Ли.
Теги: Uber , онлайн-сервисы , BlaBlaCar , Airbnb
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