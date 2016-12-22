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«Яндекс» покажет Путину прототип своего беспилотного автомобиля
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«Яндекс» покажет Путину прототип своего беспилотного автомобиля
Технологии и медиа, 19:15
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«Яндекс» покажет Путину прототип своего беспилотного автомобиля
Владимир Путин впервые приедет в московский офис «Яндекса». В рамках визита, по информации РБК, компания продемонстрирует президенту прототип беспилотного автомобиля, над которым «Яндекс» работает с 2016 года
Владимир Путин (Фото: Jorge Silva / Reuters)

«Яндекс» намерен продемонстрировать президенту России Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру компании беспилотный автомобиль. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом подготовки визита.

Как ранее сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники в кремлевской администрации и «Яндексе», визит Владимира Путина должен состояться 21 сентября и будет приурочен к 20-летию компании (поисковая система «Яндекс» была представлена 23 сентября 1997 года). Эту информацию подтверждают и источники РБК.

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Как сообщил представитель «Яндекса», они с прошлого года работают над технологией для беспилотного автомобиля, которая использует наработки компании из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В мае этого года компания впервые рассказала об испытаниях беспилотных автомобилей. На прототип был установлен программно-аппаратный комплекс: датчики, которые собирают информацию о самом автомобиле и окружающей обстановке, и программное обеспечение, обрабатывающее данные с датчиков и определяющее, как именно должна двигаться машина. В течение года компания планирует начать испытания машин в городских условиях.

Представитель компании не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что и эта технология будет продемонстрирована президенту во время его визита.

До сих пор главы государства ни разу не посещали московскую штаб-квартиру «Яндекса». По информации «Дождя», визит может быть связан с желанием Кремля использовать интернет-холдинг в ходе грядущей президентской кампании. Представитель «Яндекса» не комментировал эту информацию, отмечая лишь, что «двери «Яндекса» открыты для всех каждый день» и что компания «всегда рада гостям».

Авторы: Ирина Ли, Анна Балашова.
Теги: «Яндекс» , беспилотники , Владимир Путин , президент России
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