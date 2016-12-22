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«Яндекс» оборудует автомобили собственной встроенной платформой
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«Яндекс» оборудует автомобили собственной встроенной платформой
Технологии и медиа, 13:35
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«Яндекс» оборудует автомобили собственной встроенной платформой

Интернет-холдинг «Яндекс» представил платформу для автомобилей — «Яндекс.Авто», передает корреспондент РБК с презентации. Она будет выводить на экран, установленный в автомобиле, информацию сервисов — «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Погода», «Яндекс.Музыка» и другие. Платформа также будет работать как голосовой помощник.

Первыми автомобилями, в которые будет встроен «Яндекс.Авто», станут Toyota Camry Exclusive и Toyota Rav4, которые поступят в продажу в октябре. Также «Яндекс» подписал меморандумы о сотрудничестве с компаниями «Ягуар Ленд Ровер», АвтоВАЗ, «Форд Соллерс Холдинг» и КамАЗ.

Видео: Яндекс / YouTube

По словам руководителя автомобильных решений «Яндекса» Андрея Василевского, запуск платформы — один из шагов к концепции connected cars, или подключенных к всемирной сети автомобилей, способных обмениваться информацией друг с другом и другими устройствами.

Василевский не раскрывает инвестиции в проект, не смог он назвать и сколько автомобилей будут подключены к «Яндекс.Авто» до конца года. По словам представителя Toyota, уже сейчас каждая вторая машина Camry поставляется со встроенным «Яндекс.Навигатор». Всего в год автопроизводитель реализует более 30 тыс. машин.

Автопроизводители будут платить «Яндексу» лицензионные отчисления за использование сервиса — они устанавливаются по контракту. Их размер компания не раскрыла.

Основной источник выручки «Яндекса» — это реклама. Однако пока в «Яндекс.Авто» ее нет. Компания рассматривает различные варианты монетизации. Например, в «Яндекс.Навигатор» сейчас используется нативная геореклама, когда показ бренда зависит от местоположения водителя.

​​​В марте АвтоВАЗ и «Яндекс» заключили меморандум о намерениях, в рамках которого будут «совместно заниматься разработкой мультимедийных систем нового поколения». Тогда же представитель «Яндекса» отмечал, что компания рассматривает автомобильный рынок как один из стратегических.

Теги: автомобили , «Яндекс» , АвтоВАЗ
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