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Роскомнадзор потребовал удалить пиратские видео «Интервью с Путиным»
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Роскомнадзор потребовал удалить пиратские видео «Интервью с Путиным»
Технологии и медиа, 19:42
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Роскомнадзор потребовал удалить пиратские видео «Интервью с Путиным»
Роскомнадзор потребовал более чем от 100 сайтов удалить незаконно размещенные копии фильма «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна, права на который принадлежат «Первому каналу»
Кадр из фильма «Интервью с Путиным» (Фото: Showtime)

Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурсов удалить копии​ документального фильма «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна, нелегально размещенные в интернете. Об этом говорится на сайте надзорного органа.

Исключительные права на фильм на территории России и ряда стран СНГ принадлежат «Первому каналу». Премьера первой серии «Интервью с Путиным» на телеканале состоится в понедельник, 19 июня, и будет далее транслироваться до четверга включительно. По словам представителя «Первого канала», сразу после эфира серии будут появляться на сайте вещателя.

На сайте Роскомнадзора указано, что Мосгорсуд принял обеспечительные меры для защиты прав «Первого канала». Надзорный орган направил пиратским сайтам уведомления о необходимости удалить нелегальный контент в установленный законом срок. Их получили 113 сайтов и провайдеры хостинга. При этом среди получивших уведомление 81 сайт уже ограничил доступ к контенту по требованию органа.

«Интервью с Путиным» — четырехсерийный фильм о президенте России, снятый американским режиссером Оливером Стоуном. Собеседники общаются о биографии Владимира Путина, о расширении НАТО, войне в Сирии, о деятельности Эдварда Сноудена, о президенте США Дональде Трампе и др. Стоун сообщал The New York Times, что цель проекта состоит в том, чтобы США смогли услышать и понять другую точку зрения, что может предотвратить ухудшение российско-американских отношений.

Автор: Анна Вовнякова
Теги: Владимир Путин , Роскомнадзор , интернет-пиратство , "Первый канал"
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