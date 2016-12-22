В работе «Яндекс.Такси» произошел сбой

Пользователи сервиса жалуются на невозможность вызвать такси. В компании признали факт сбоя и пообещали решить проблему в ближайшее время

Фото: Сергей Зимин / РБК

В работе сервиса «Яндекс.Такси» произошел сбой, мешающий его пользователям заказать машины. В социальных сетях появились жалобы клиентов на невозможность воспользоваться услугами сервиса, а попытка вызвать такси через приложение, установленное на смартфоне одного из корреспондентов РБК, также закончилась неудачей — система так и не смогла найти ни одного варианта.

Пользователь сервиса из Пензы пожаловался на то, что у него приложение не работает уже шестой день, а житель Ростова-на-Дону сообщил, что проблемы начались со вчерашнего дня. На невозможность заказать машину жалуются также пользователи «Яндекс.Такси» из Москвы, Сыктывкара и других городов.

В компании факт технического сбоя признали, отметив, что трудности могли возникнуть у пользователей в «некоторых регионах».

«Мы активно занимаемся устранением проблемы, в самое ближайшее время она будет полностью решена», — сообщили РБК в пресс-службе сервиса.