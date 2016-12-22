Одним из акционеров оператора сети Wi-Fi в метро оказался экс-ресторатор

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Оператор бесплатной сети Wi-Fi в столичном метро «МаксимаТелеком» назвал РБК своего второго акционера. Вместе с Сергеем Асланяном четыре года назад совладельцем компании, подписавшей долгосрочный контракт на оказание услуг в подземке, стал бывший ресторатор Алеко Крихели

Одним из акционеров и сооснователем оператора бесплатной сети Wi-Fi в московском метро «МаксимаТелеком» оказался бывший ресторатор Алеко Крихели. Об этом он рассказал РБК через представителя компании. До того как войти в технологический бизнес, Крихели был совладельцем сетей Red Espresso Bar, «Малинка-кафе», «Сушилка», Shisha.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «МаксимаТелеком» была зарегистрирована в Москве в 2004 году. Компания принадлежит поровну РБС, занимающейся электросвязью, и системному интегратору «Энвижн груп». Однако представитель оператора утверждает, что «МаксимаТелеком» давно никак не связана с этими компаниями. Как сообщали «Ведомости», в 2013 году компания была продана группе частных инвесторов во главе с Сергеем Асланяном, бывшим президентом «Ситроникс», который сейчас является председателем совета директоров «МаксимаТелеком». В эту группу инвесторов входил и Алеко Крихели, уточнил представитель оператора, не называя размера его доли. Он оговорился, что Асланян и Крихели — не единственные совладельцы компании, но других имен не назвал.

В том же 2013 году, сменив владельцев, компания «МаксимаТелеком» подписала контракт с ГУП «Московский метрополитен» на обеспечение сетью Wi-Fi всего подвижного состава подземки сроком на 15 лет с возможностью продления. На тот момент вагонный парк метро насчитывал более 4,5 тыс. единиц. По условиям контракта, «МаксимаТелеком» брала на себя все расходы на проект — около 1,5 млрд руб., писали «Ведомости» со ссылкой на Сергея Асланяна. Кроме того, с «МаксимаТелеком» для расширения собственного покрытия сотрудничают операторы «большой тройки». Они также были заинтересованы в инфраструктуре метрополитена, но изначально не участвовали в его тендерах из-за высоких тарифов на прокладку кабелей и установку базовых станций. Например, в феврале этого года благодаря сотрудничеству с «МаксимаТелеком» МТС «включила» 3G для своих абонентов в 4 тыс. вагонов, а в марте Tele2 договорилась с оператором Wi-Fi о запуске Wi-Fi Calling в подземке.

До того как войти в состав совета директоров компании, Крихели развивал ресторанный бизнес в России. В частности, он был совладельцем сети кофеен Red Espresso Bar, которую вывела на отечественный рынок израильская сеть Aroma Espresso Bar. «Коммерсантъ» писал, что в Москве планировалось открыть семь заведений, а к 2015 году — 150 точек по всей России. Однако из-за девальвации рубля и падения рынка общественного питания кофейни стали постепенно закрываться. Также издание сообщало, что Крихели был совладельцем сетей «Малинка-кафе», «Сушилка», Shishа, но сейчас бизнесмен не значится в числе собственников этих и других ресторанов.

«Какими-то активами я владел совместно с известными ресторанными холдингами, — рассказывал Крихели. — Но в 2013–2014 годах я полностью вышел из данных сегментов бизнеса, сосредоточившись на развитии «МаксимаТелеком». По его словам, «МаксимаТелеком» — это не единственный технологический проект, которым занимается акционер, но говорить детально о других, он не стал.

Крихели уточнил, что принимает участие в операционной деятельности «МаксимаТелеком» и отвечает за развитие ее инфраструктурного бизнеса. В частности, это он принимал решение о развитии компании в Санкт-Петербурге, где она также стала оператором бесплатной сети Wi-Fi в метрополитене. Изначально «МаксимаТелеком» планировала запустить сеть в феврале-марте этого года. По словам Крихели, запуск произойдет до конца года.

«МаксимаТелеком» не раскрывает своих финансовых показателей. Согласно последним данные из СПАРК, в 2015 году ее выручка составляла 1,4 млрд руб. По словам Крихели, компания планирует вернуть инвестиции в московскую бесплатную Wi-Fi раньше, чем предполагала (изначально речь шла о 2019–2020 годах).

На данный момент в день к сетям MT_FREE на московском транспорте (доступны в метрополитене, на Московском центральном кольце, наземном транспорте, в аэроэкспрессах) подключается до 1,5 млн пользователей. Всего в сети MT_FREE по номерам телефонов идентифицировано более 12 млн пользователей.