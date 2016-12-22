Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Одним из акционеров оператора сети Wi-Fi в метро оказался экс-ресторатор 08:01 Греф назвал параноидальным отношение США к России 09:05 В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном 01:01 Украинцы смогут безнаказанно обходить блокировку российских сайтов 09:23 «Коммерсантъ» узнал о первом приговоре участнику военной операции в Сирии 03:16 Бизнес отказался интегрироваться в Евразийский экономический союз Вчера, 20:28 Telegram запустил сервис онлайн-платежей через ботов 08:28 Иностранные инвесторы начали терять интерес к российскому госдолгу 00:07 Россия ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии 02:33 AP узнало подробности инцидента с наездом на пешеходов в Нью-Йорке 04:24 Навальный отказался извиняться перед Усмановым Вчера, 22:05 Бизнес-омбудсмен заявил о «фактическом провале» легализации самозанятых 07:17
Лента новостей 10:18 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  10:00   USD НАЛ. Покупка 56,49 Продажа 57,35 EUR НАЛ. 63,80 63,72 Основатель The Moscow Times опроверг сообщения о планах выкупить газету Технологии и медиа, 09:59 Бундестаг упростил правила депортации нежелательных мигрантов Общество, 09:54 СМИ сообщили о пострадавших при пожаре на конференции Google в США Общество, 09:47 На МКАД образовалась пробка длиной 21 км Общество, 09:44 В Москве поменяется схема движения на 23 улицах Общество, 09:40 Мадуро анонсировал поставку в Венесуэлу 60 тыс. т пшеницы ежемесячно Политика, 09:28 Украинцы смогут безнаказанно обходить блокировку российских сайтов Общество, 09:23 Греф назвал параноидальным отношение США к России Политика, 09:05 Telegram запустил сервис онлайн-платежей через ботов Технологии и медиа, 08:28 Минобороны показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве Общество, 08:21 Одним из акционеров оператора сети Wi-Fi в метро оказался экс-ресторатор Технологии и медиа, 08:01 «Матч ТВ» подал в суд на Sports.ru из-за трансляции фрагментов матчей ФНЛ Технологии и медиа, 07:42 Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада Политика, 07:39 Бизнес-омбудсмен заявил о «фактическом провале» легализации самозанятых Бизнес, 07:17 Греческий парламент одобрил новые меры жесткой экономии Экономика, 06:59 Истребители Китая перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем Политика, 06:39 Пентагон допустил наличие жертв после авиаудара по сирийским военным Политика, 06:36 В Казахстане на металлургическом заводе «Казцинка» произошел пожар Общество, 06:18 Минфин США ввел санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы Политика, 05:43 Власти Крыма предложили разрешить им изъять некоторые земельные участки Общество, 05:32 WADA назвало четыре условия для восстановления членства РУСАДА Общество, 05:07 AP узнало подробности инцидента с наездом на пешеходов в Нью-Йорке Общество, 04:24 США отправили к Корейскому полуострову второй авианосец Политика, 04:14 Большинство россиян заявили об отсутствии желания отдыхать за границей Общество, 03:44 СМИ сообщили о пожаре в здании СК в Новой Москве Общество, 03:28 «Коммерсантъ» узнал о первом приговоре участнику военной операции в Сирии Общество, 03:16 Трамп раскрыл имя главного претендента на пост главы ФБР Политика, 02:35
Одним из акционеров оператора сети Wi-Fi в метро оказался экс-ресторатор
Материалы по теме «МаксимаТелеком» запустит бесплатный Wi-Fi в терминалах «Аэроэкспресса» Оператор сети метро запустит единую зону Wi-Fi в российских аэропортах Оператор Wi-Fi в метро начнет подключать к интернету рестораны В московском метро в 4 раза выросло число подключений к Wi-Fi с Vertu
08:01
Анна Вовнякова
Одним из акционеров оператора сети Wi-Fi в метро оказался экс-ресторатор
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Оператор бесплатной сети Wi-Fi в столичном метро «МаксимаТелеком» назвал РБК своего второго акционера. Вместе с Сергеем Асланяном четыре года назад совладельцем компании, подписавшей долгосрочный контракт на оказание услуг в подземке, стал бывший ресторатор Алеко Крихели

Одним из акционеров и сооснователем оператора бесплатной сети Wi-Fi в московском метро «МаксимаТелеком» оказался бывший ресторатор Алеко Крихели. Об этом он рассказал РБК через представителя компании. До того как войти в технологический бизнес, Крихели был совладельцем сетей Red Espresso Bar, «Малинка-кафе», «Сушилка», Shisha.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «МаксимаТелеком» была зарегистрирована в Москве в 2004 году. Компания принадлежит поровну РБС, занимающейся электросвязью, и системному интегратору «Энвижн груп». Однако представитель оператора утверждает, что «МаксимаТелеком» давно никак не связана с этими компаниями. Как сообщали «Ведомости», в 2013 году компания была продана группе частных инвесторов во главе с Сергеем Асланяном, бывшим президентом «Ситроникс», который сейчас является председателем совета директоров «МаксимаТелеком». В эту группу инвесторов входил и Алеко Крихели, уточнил представитель оператора, не называя размера его доли. Он оговорился, что Асланян и Крихели — не единственные совладельцы компании, но других имен не назвал.

В том же 2013 году, сменив владельцев, компания «МаксимаТелеком» подписала контракт с ГУП «Московский метрополитен» на обеспечение сетью Wi-Fi всего подвижного состава подземки сроком на 15 лет с возможностью продления. На тот момент вагонный парк метро насчитывал более 4,5 тыс. единиц. По условиям контракта, «МаксимаТелеком» брала на себя все расходы на проект — около 1,5 млрд руб., писали «Ведомости» со ссылкой на Сергея Асланяна. Кроме того, с «МаксимаТелеком» для расширения собственного покрытия сотрудничают операторы «большой тройки». Они также были заинтересованы в инфраструктуре метрополитена, но изначально не участвовали в его тендерах из-за высоких тарифов на прокладку кабелей и установку базовых станций. Например, в феврале этого года благодаря сотрудничеству с «МаксимаТелеком» МТС «включила» 3G для своих абонентов в 4 тыс. вагонов, а в марте Tele2 договорилась с оператором Wi-Fi о запуске Wi-Fi Calling в подземке.

До того как войти в состав совета директоров компании, Крихели развивал ресторанный бизнес в России. В частности, он был совладельцем сети кофеен Red Espresso Bar, которую вывела на отечественный рынок израильская сеть Aroma Espresso Bar. «Коммерсантъ» писал, что в Москве планировалось открыть семь заведений, а к 2015 году — 150 точек по всей России. Однако из-за девальвации рубля и падения рынка общественного питания кофейни стали постепенно закрываться. Также издание сообщало, что Крихели был совладельцем сетей «Малинка-кафе», «Сушилка», Shishа, но сейчас бизнесмен не значится в числе собственников этих и других ресторанов.

«Какими-то активами я владел совместно с известными ресторанными холдингами, — рассказывал Крихели. — Но в 2013–2014 годах я полностью вышел из данных сегментов бизнеса, сосредоточившись на развитии «МаксимаТелеком». По его словам, «МаксимаТелеком» —  это не единственный технологический проект, которым занимается акционер, но говорить детально о других, он не стал.

Крихели уточнил, что принимает участие в операционной деятельности «МаксимаТелеком» и отвечает за развитие ее инфраструктурного бизнеса. В частности, это он принимал решение о развитии компании в Санкт-Петербурге, где она также стала оператором бесплатной сети Wi-Fi в метрополитене. Изначально «МаксимаТелеком» планировала запустить сеть в феврале-марте этого года. По словам Крихели, запуск произойдет до конца года.

«МаксимаТелеком» не раскрывает своих финансовых показателей. Согласно последним данные из СПАРК, в 2015 году ее выручка составляла 1,4 млрд руб. По словам Крихели, компания планирует вернуть инвестиции в московскую бесплатную Wi-Fi раньше, чем предполагала (изначально речь шла о 2019–2020 годах).

На данный момент в день к сетям MT_FREE на московском транспорте (доступны в метрополитене, на Московском центральном кольце, наземном транспорте, в аэроэкспрессах) подключается до 1,5 млн пользователей. Всего в сети MT_FREE по номерам телефонов идентифицировано более 12 млн пользователей. 

Теги
Wi-Fi, Московский метрополитен, «МаксимаТелеком»
Другие материалы РБК
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
«Великий враг США»: оскароносный режиссер из США снял фильм о Путине
Самая дорогая пара серег, купленная за $57,4 млн (фото)
10 самых выгодных для перепродажи автомобилей (фото)
Светская хроника: до Москвы дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку