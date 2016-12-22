Суд снизил цену рекламного контракта в московском метро на 1 млрд руб.

Рекламный подрядчик столичной подземки — «Трейд Компани» — по решению суда должен до 2025 года выплатить метрополитену 21,4 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. меньше зафиксированной в договоре суммы

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Арбитражный суд Москвы опубликовал полный текст решения по иску ООО «Трейд Компани» к ГУП «Московский метрополитен». Суд на прошлой неделе удовлетворил требования истца, следует из документа.

«Трейд Компани» в августе 2016 года выиграла аукцион, на котором ГУП разыгрывал десятилетний контракт на размещение рекламы на всей территории метрополитена. Торги проводились спустя год после того, как ГУП из-за просроченных платежей расторг контракт с предыдущим подрядчиком — компанией «Авто Селл», связанной на тот момент с автохолдингом «Гема» Александра Геллера. «Авто Селл» задолжал метрополитену около 1,1 млрд руб. и в мае 2016-го был признан банкротом.​

На прошлогоднем аукционе «Трейд Компани», чьим учредителем сейчас значится Александр Камышников, действовала в интересах «Гемы». За десятилетний контракт компания предложила самую высокую сумму — 21,4 млрд руб. — и была признана победителем.

Однако один из участников торгов — «Лайса Диджитал» — пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на организаторов торгов: они, по версии «Лайсы Диджитал», в нарушение регламента прекратили аукцион раньше времени и не дали другим участникам повысить ставки.

ФАС тогда обязала метрополитен возобновить аукцион. Победителем новых торгов вновь стала «Трейд Компани», но стоимость десятилетнего контракта выросла уже до 22,7 млрд руб. Договор на эту сумму был заключен в сентябре 2016-го, и в декабре того года в метро вновь вернулась реклама.

Накануне второго аукциона «Трейд Компани» подала в суд на ФАС, потребовав признать возобновление торгов незаконным. Процесс растянулся на несколько месяцев, суды всех инстанций признали правоту «Трейд Компани».

После этого «Трейд Компани» в августе 2017 года подала иск уже к ГУП «Московский метрополитен» с требованием внести изменения в действующий договор. Перед этим, как следует из материалов суда, метрополитен отказался снизить стоимость договора до 21,4 млрд руб. — суммы, на которой закончился первой аукцион.

Теперь по решению суда метрополитен должен в течение месяца уменьшить стоимость контракта.

«Трейд Компани», как сообщил ее главный маркетолог Эдвард Лисовский, на данный момент ведет переговоры с метрополитеном «о новых условиях работы». При этом, отмечает Лисовский, ГУП до сих пор не предоставил подрядчику всех мест, где может быть размещена реклама. По факту до 69% всех рекламных возможностей подземки не используется, считает представитель «Трейд Компани».

В пресс-службе Московского метрополитена пока не ответили на запрос РБК.