Минфин дал отрицательный отзыв на законопроект о «суверенном Рунете»

Минфин дал отрицательный отзыв на законопроект Минкомсвязи по повышению безопасности критической инфраструктуры Рунета в случае воздействия извне. Причина — отсутствие информации о расходах на его реализацию

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Министерство финансов направило отрицательный отзыв на очередную версию поправок в закон «О связи», разработанных Минкомсвязью с целью повышения безопасности российского сегмента интернета. Об этом говорится в письме замминистра финансов Андрея Иванова к замминистра связи Дмитрию Алхазову от 10 октября (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

Обсуждаемый законопроект был разработан по итогам заседания Совета безопасности России в июле 2014 года и так называемых «цифровых учений», на которых, по словам нескольких участников мероприятия, проверялась устойчивость Рунета к возможности отключения извне. Минкомсвязь за последний год несколько раз дорабатывала этот проект, и его последняя на текущий момент версия была представлена на общественное обсуждение в августе 2017 года.

Как предлагается регулировать Рунет В последней версии документа Минкомсвязи содержатся определения критической инфраструктуры Рунета и ее основных элементов — точек обмена трафиком, национальных доменов (.ru и.рф), IP-адресов и др. Документом предполагается создание Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС «Интернет»). Операторы связи и владельцы точек обмена трафиком должны будут предоставлять в эту систему информацию о своей критической инфраструктуре. Финансировать создание ГИС «Интернет» намерены за счет бюджетных средств в рамках госпрограммы «Информационное общество», а также средств Координационного центра национального домена сети интернет, которые он получает за регистрацию и поддержку доменов в зонах.ru и.рф.

«Законопроект нуждается в доработке и не может быть поддержан Минфином», — говорится в отзыве. Иванов обращает внимание на отсутствие детального финансово-экономического обоснования предложений, заложенных в законопроекте Минкомсвязи: «Представленное финансово-экономическое обоснование не содержит сведений об объеме средств за регистрацию (доменов — прим. РБК) и их части, планируемой на ГИС «Интернет», что не позволяет в полной мере оценить расходы на ее создание и поддержание и дать оценку финансовых последствий принятия законопроекта для бюджетов бюджетной системы России». Представители Минфина и Минкомсвязи не ответили на запросы РБК на момент публикации.

Расхождение в расчетах

Федеральный чиновник, знакомый с деталями разработки законопроекта, утверждает, что на работы по созданию ГИС «Интернет» претендуют «Ростелеком» и Роскомнадзор — некоторое время назад обе организации направили в Минкомсвязь свои предложения по созданию системы и бюджету на эти цели. «Ростелеком» оценивает затраты на создание и поддержку системы в 1,3 млрд руб. на три года, а Роскомнадзор сообщил, что в бюджет проекта на ближайший год необходимо заложить 1,5 млрд руб.», — утверждает собеседник РБК. При этом программой «Информационное общество» на 2017-2019 годы предусмотрено финансирование в размере 37,4 млн руб. ежегодно, то есть, основная часть расходов может лечь на Координационный центр.

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков сообщил РБК, что «финансовая оценка проекта будет определяться итоговым законом и следующими за ним документами». Представитель Роскомнадзора также отказался от комментариев до момента, когда будет принято решение о создателе ГИС «Интернет». Представитель Координационного центра не ответил на запрос РБК.

Координационный центр — это некоммерческая организация, учредителями которой, помимо Минкомсвязи, выступают другие некоммерческие структуры и отраслевые ассоциации: Институт развития интернета, Ассоциация документальной электросвязи и др. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году выручка центра составила 148,9 млн руб., еще 478,7 млн руб. составили доходы принадлежащего ему на 74,98% АО «Технический центр Интернет».

Собеседник, близкий к Минкомсвязи, федеральный чиновник и несколько топ-менеджеров на IT-рынке рассказывали РБК, что Минкомсвязь не устраивает, что вопросами регистрации доменов в национальных доменных зонах занимается не государственная структура, а деньги от этой деятельности получает «по сути, частная организация». В августе 2016 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что на совещании в Минкомсвязи с участием ФСБ, Минфина, Роскомнадзора и других ведомств обсуждалась ликвидация Координационного центра и передача его функций одной из подконтрольных государству организаций: «Ростелекому», НИИ «Восход», «Гипросвязи» или ФГУП «Научно-исследовательский институт радио».

Консультант ПИР-Центра Олег Демидов оценивает стоимость базы данных (программно-аппаратное обеспечение для работы ГИС) в сумму от 40-50 млн руб. «С учетом того, что ГИС «Интернет» должна объединять несколько разных функций, сумма может вырасти в 2-3 раза, кроме того нужны еще средства на ее внедрение и эксплуатацию. Но затраты все равно составят сотни миллионов, а не миллиарды рублей», — говорит Демидов. С ним согласен эксперт «Общества защиты интернета» Александр Исавнин. «У нас пытаются повторить некую часть той системы, которую поддерживает голландская некоммерческая организация RIPE NCC (обеспечивает поддержку инфраструктуры интернета в Европе, в частности, базы данных маршрутизации операторов в этом регионе — прим. РБК), — отмечает Исавнин. — При этом весь бюджет RIPE, которая обслуживает всех европейских операторов и имеет много других функций, составляет €30 млн в год — и поддержание базы данных далеко не основная его часть». Саму работу по созданию ГИС «Интернет» собеседник РБК считает бессмысленной. «База данных RIPE — это open source проект, то есть наши органы власти при желании могут использовать ее для создания ГИС, миллиарды рублей для этого не нужны», — говорит Александр Исавнин.

Опасения, что «голландцы отключат нам интернет» эксперт называет беспочвенными: «Создание ГИС «Интернет» будет способствовать лишь появлению еще одной «точки отказа» — то есть единого центра, сбой в котором повлечет за собой проблемы у всех операторов связи в стране. Кроме того, государство путем манипуляций с маршрутизацией трафика получит более эффективный метод блокировок как отдельных интернет-сервисов, так и целых операторов».