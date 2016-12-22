Рыночную стоимость постов Трампа в Twitter оценили в $2 млрд

На $2 млрд, по подсчетам эксперта, снизится капитализация Twitter Inc., если президент США перестанет писать в своем микроблоге

Дональд Трамп (Фото: Marcio Jose Sanchez / AP)

Если президент США Дональд Трамп перестанет писать сообщения в сети Twitter, ее рыночная стоимость упадет примерно на $2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитика компании Monness Crespi Hardt & Co. Джеймса Какмака.

По словам аналитика, уход Трампа не повлечет за собой массового исхода пользователей Twitter, однако станет причиной резкого сокращения стоимости нематериальных активов компании и падения стоимости акций даже при отсутствии ухудшения показателей деятельности компании.

«В мире нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент Соединенных Штатов Америки», — пояснил Какмак.

Рыночная стоимость Twitter Inc. составляет сейчас около $11,7 млрд, со времени избрания Трампа президентом США она сократилась на 14%.

В середине июля 2017 года глава совета директоров Twitter Омид Кордестани сказал, что сообщения Трампа поднимают популярность соцсети.



«Хорошо иметь его в числе выступающих в Twitter», — заявил Кордестани, отметив, что несмотря на многочисленные жалобы пользователей, руководство Twitter не намерено блокировать аккаунт президента США.

По словам операционного директора Twitter Энтони Ноуто, записи Трампа вызывают интерес людей и побуждают их присоединяться к соцсети. «Мы были бы счастливы, если бы каждый мировой лидер использовал Twitter в качестве своего основного механизма общения со своими избирателями», — заявил Ноуто.

Трамп зарегистрировался в сети Twitter в 2009 году, написав за прошедшее с тех пор время примерно 35,6 тыс. сообщений (в среднем по восемь сообщений в день). Общее число подписчиков микроблога Трампа (@realDonaldTrump) сейчас немногим меньше 36,2 млн человек, что почти втрое меньше, чем у певицы Кэти Перри, которая считается самым востребованным пользователем Twitter (102 млн подписчиков).

Второе и третье по числу подписчиков в сети Twitter занимают певец Джастин Бибер (99 млн) и предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама (93 млн). В середине августа пост Обамы стал самым популярным в истории Twitter, собрав более 4,3 млн «лайков» и свыше 1,64 млн «ретвитов».

Сам Дональд Трамп в рейтинге топ-микроблогеров занимает пока только 28-е место, немного уступая рэперу Дрейку.