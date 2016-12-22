Матчи чемпионата Испании по футболу покажут во «ВКонтакте»

Матчи чемпионата Испании по футболу покажет социальная сеть «ВКонтакте». Новый владелец прав трансляций La Liga на Россию — компания «Телеспорт» — продолжает вести переговоры и с телеканалами, включая «Матч ТВ»

Команда «Барселона». Май 2017 года (Фото: Daiuke Nakashima / Global Look Press)

Компания TeleSport недавно завершила переговоры на покупку эксклюзивных прав на показ в России чемпионата Испании по футболу (Primera или La Liga — занимает первое место в рейтинге национальных футбольных ассоциаций УЕФА), рассказал РБК заместитель гендиректора «Телеспорт» Александр Вайнштейн. По его словам, речь идет о покупке прав «более чем на два сезона» чемпионата, но конкретные детали сделки собеседник РБК комментировать отказался.

О трансляции игр чемпионата, который начинается в пятницу, 18 августа (сезон 2017/18 продлится до мая 2018 года), с эфирными телеканалами «Телеспорт» пока не договорился. «Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и с учетом статуса La Liga я думаю, что его матчи появятся в ближайшее время и в эфире», — отмечает Вайнштейн.

Но первые игры чемпионата российские зрители все же смогут увидеть. Как рассказал РБК руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов, матчи «Барселона» — «Бетис» и «Депортиво» — «Реал Мадрид» (пройдут 20 августа) покажет социальная сеть «ВКонтакте». Эту информацию РБК подтвердил и ее представитель. Комментировать матчи будет Василий Уткин, о чем он сообщил в Twitter.

«Соглашение с «ВКонтакте» предусматривает, что в дальнейшем мы сможем продавать рекламу во время трансляции, — рассказывает Рустамов. — Охват социальной сети позволит нам получить максимальный трафик и привлечь внимание аудитории». ​В дальнейшем, по его словам, матчи будут транслироваться и на других digital-платформах, «эксклюзива у «ВКонтакте» нет».

«Это взаимовыгодное сотрудничество, — отмечает представитель «ВКонтакте». — Получая возможность проведения легальной трансляции матчей, мы предоставляем необходимые инструменты продвижения контента на целевую аудиторию».

Переговоры о трансляции игр знаменитого чемпионата вплоть до недавнего времени вел «Матч ТВ». Как рассказывала зимой в интервью «Чемпионату» генпродюсер телеканала Тина Канделаки, российского вещателя не устраивала стоимость трансляции. «Мы просчитали экономическую эффективность чемпионата Испании. Что с ним произошло? Раньше, когда «НТВ-Плюс» покупал права на трансляцию этого чемпионата, была согласована определенная сумма, которая устраивала все стороны соглашения и, вероятно, могла быть амортизирована только при показе на тематических каналах, — поясняла Канделаки. — Когда мы стали с точки зрения «экономики» эфирного телеканала взаимодействовать с лигой, то произошли две вещи: серьезно изменились финансовые и коммерческие условия продажи прав и пришла другая команда». По ее словам, «цифры (по числу аудитории. — РБК) не феноменальны», «они не отбиваются и не окупаются».

«Но на «Матч ТВ» все тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем с испанцами переговоры, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень», — поясняла она, добавив, что речь идет «о миллионах долларов».

По словам Вайнштейна, «Телеспорт» заплатил адекватную стоимость за права с учетом срока контракта и потенциального внимания со стороны аудитории».

Как сообщили РБК в пресс-службе «Матч ТВ», «мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с La Liga или агентствами, которые владеют спортивными правами». «Мы ценим нашего зрителя и хотели бы вернуть чемпионат Испании на «Матч ТВ» и тематические каналы. Но это не означает, что мы готовы заплатить цену больше экономически обоснованной», — говорится в ответе телеканала РБК.

​В 2016 году чемпионат попал в топ-20 самых рейтинговых спортивных трансляций на российском ТВ. Но такой показатель объяснялся высоким интересом только к одному матчу — игре «Барселоны» с «Реалом», который посмотрело 2,5 млн человек (для сравнения: проходивший в эти же выходные матч «Зенит» — ЦСКА посмотрели 4,1 млн человек). Остальные игры La Liga набрали гораздо меньшую аудиторию.