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«Интернет станет важнее, чем нефть»: главное из выступления Джека Ма
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«Интернет станет важнее, чем нефть»: главное из выступления Джека Ма
Технологии и медиа, 16:36
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«Интернет станет важнее, чем нефть»: главное из выступления Джека Ма
Основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого оценивается в $39 млрд, приехал на форум «Открытые инновации» в «Сколково». Ключевые высказывания предпринимателя — в материале РБК
Джек Ма. 17 октября 2017 года (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)
  • Не нужно беспокоиться о том, что роботы заменят людей. Иногда премьер-министры об этом беспокоятся, а беспокоиться нужно о себе. Эта проблема разрешится сама собой. Люди беспокоятся о будущем потому, что они не уверены в себе, у них не хватает воображения. У нас нет этих решений сейчас, но в будущем они будут. В этом вопросе надо полагаться на молодежь. На планете 7 млрд человек, есть умные люди, которые предложат эти идеи.
  • В прошлом и сейчас люди работают как роботы. Но машины в будущем помогут людям остаться людьми. Машины не вытеснят людей полностью. Если посмотреть на прошлые революции, тогда менялась структура рынка. Мы увидим это снова. Но беспокоиться надо о своей судьбе.
  • Если хотите быть миллиардерами, то должны иметь уверенность в себе.
  • Уже через 30 лет интернет станет важнее нефти. Цифровые технологии станут решением для многих проблем. Это будет устойчивое развитие.

Основатель Alibaba Джек Ма — РБК: «Я не получал зарплату 12 лет»
Технологии и медиа

  • 80% людей в мире подключено к интернету, мы должны учитывать эти изменения. Миру нужна большая двухсотка, а не большая "Двадцатка" (G20. —  РБК).
  • Вместо электронной коммерции должна быть электронная экономика. Не важно, где сделан товар — в Китае или США. Производство не будет создавать новые [рабочие] места, потому что искусственный интеллект будет заниматься производством. А люди будут делать что-то другое.
  • Нельзя соревноваться с машинами интеллектом, они все равно будут умнее нас. Все равно что соревноваться с машинами в скорости.​
Автор: Ирина Ли.
Теги: Джек Ма , Alibaba Group
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