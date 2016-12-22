«Интернет станет важнее, чем нефть»: главное из выступления Джека Ма
Технологии и медиа, 16:36
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«Интернет станет важнее, чем нефть»: главное из выступления Джека Ма
Основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого оценивается в $39 млрд, приехал на форум «Открытые инновации» в «Сколково». Ключевые высказывания предпринимателя — в материале РБК
Джек Ма. 17 октября 2017 года
- Не нужно беспокоиться о том, что роботы заменят людей. Иногда премьер-министры об этом беспокоятся, а беспокоиться нужно о себе. Эта проблема разрешится сама собой. Люди беспокоятся о будущем потому, что они не уверены в себе, у них не хватает воображения. У нас нет этих решений сейчас, но в будущем они будут. В этом вопросе надо полагаться на молодежь. На планете 7 млрд человек, есть умные люди, которые предложат эти идеи.
- В прошлом и сейчас люди работают как роботы. Но машины в будущем помогут людям остаться людьми. Машины не вытеснят людей полностью. Если посмотреть на прошлые революции, тогда менялась структура рынка. Мы увидим это снова. Но беспокоиться надо о своей судьбе.
- Если хотите быть миллиардерами, то должны иметь уверенность в себе.
- Уже через 30 лет интернет станет важнее нефти. Цифровые технологии станут решением для многих проблем. Это будет устойчивое развитие.
- 80% людей в мире подключено к интернету, мы должны учитывать эти изменения. Миру нужна большая двухсотка, а не большая "Двадцатка" (G20. — РБК).
- Вместо электронной коммерции должна быть электронная экономика. Не важно, где сделан товар — в Китае или США. Производство не будет создавать новые [рабочие] места, потому что искусственный интеллект будет заниматься производством. А люди будут делать что-то другое.
- Нельзя соревноваться с машинами интеллектом, они все равно будут умнее нас. Все равно что соревноваться с машинами в скорости.