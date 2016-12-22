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«МегаФон» предложил выставить частоты 5G на аукцион в 2018 году
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«МегаФон» предложил выставить частоты 5G на аукцион в 2018 году
Технологии и медиа, 17:43
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«МегаФон» предложил выставить частоты 5G на аукцион в 2018 году
«МегаФон» намерен предложить государству в 2018 году провести аукционы на частоты для строительства сетей 5G. Это позволит пополнить бюджет и избежать повышения платы за ранее выданные частоты, считают в компании
Фото: Владислав Шатило / РБК

«МегаФон» обратится к правительству с предложением в следующем году разыграть на аукционе частоты в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 24,25–29,5 ГГц для строительства сетей пятого поколения (5G). Об этом РБК рассказала операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова. По ее мнению, это позволит государству получить «несколько миллиардов рублей в бюджет и может стать альтернативой повышению платы за частоты, которые уже используют операторы».

«Мы понимаем, что Минфин ищет, чем покрыть дефицит бюджета, но выступаем против увеличения платы за частоты. Получится, что для операторов опять увеличат затраты на операционную деятельность, что по сути аналогично введению дополнительного налога. Учитывая необходимость также выполнять положения «закона Яровой», это будет противоречить желанию развивать новые технологии в рамках программы цифровой экономики», — объяснила Серебряникова, добавив, что оператор направит инициативу в правительство.

В 2018, 2019 и 2020 годах плата пользователей радиочастотного спектра должна составить 24,73 млрд, 24,8 млрд и 24,92 млрд руб. соответственно. По итогам 2016 года показатель равнялся 19,75 млрд руб., в 2017 году должен составить 19,78 млрд руб. Таким образом, плата может увеличиться на 25–26%.

По словам Серебряниковой, операторы «большой четверки» — МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) — являются основными пользователями спектра, обеспечивая до 90% платы, взимаемой государством. «МегаФон» тратит около 5 млрд руб. в год за использование частот.

Как государство продавало частоты

В мае 2014 года было принято постановление правительства РФ, по которому частоты должны преимущественно распределяться на аукционах. Первый в истории России подобный аукцион прошел в октябре 2015 года. Государство разыграло частоты 1800 МГц (подходят для связи 2G и 4G) в девяти регионах и получило 6,3 млрд руб. До этого частотный ресурс в стране выделялся по заявкам операторов или на конкурсах. Это вызывало критику у участников рынка, поскольку условия конкурсов зачастую предопределяли их будущих победителей.

На втором аукционе в феврале 2016 года за 8,24 млрд руб. были проданы частоты 2570–2620 МГц для оказания услуг мобильной связи по всей России, кроме Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя.

Согласно условиям лицензий, полученных победителями, они должны были начать оказывать услуги не позднее 15 апреля 2017 года. К указанному сроку никто из операторов не задействовал новый ресурс полностью.

Сроки аукциона на ресурс для 5G пока не назывались. По словам Анны Серебряниковой, развитие 5G начнется в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц и 26 ГГц. «Заблаговременное выделение диапазонов для 5G позволит заранее провести необходимые мероприятия по высвобождению полос частот от существующих применений — конверсия, переоборудование, доработка существующего оборудования и т.д. В таком контексте операторы были бы более заинтересованы в выполнении этих работ уже сейчас, обеспечив себя высвободившимся ресурсом для старта сетей 5G в 2019–2020 годах, как предусматривает сейчас программа «Цифровая экономика», — отметила она.

Представители МТС и «ВымпелКома» не ответили на момент публикации, поддерживают ли они предложение «МегаФона». Пресс-секретарь «Т2 РТК Холдинга» Ольга Галушина не стала комментировать предложение о проведении аукциона, но отметила, что увеличение платы за уже используемый спектр без выделения нового, по мнению компании, «негативно отразится на отрасли и в конечном счете скажется на абонентах, поскольку это может привести к повышению цен на связь».

Автор: Анна Балашова.
Теги: радиочастоты , «МегаФон» , Бюджет , 5G
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