Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США

$2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю: журнал РБК выяснил, как «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга пыталась влиять на исход выборов президента США

Фото: Andrew Burton / Reuters

Материал из ноябрьского номера журнала РБК, который поступит в продажу 19 октября.

22 октября 2016 года, город Шарлотт, штат Северная Каролина. В центральный парк вышли несколько десятков человек. Но не на прогулку, хотя погода была солнечной, а на митинг против «полицейского насилия». Протестующие афроамериканцы скандируют лозунги у фонтана, потом мирно шествуют до входа в местный департамент полиции: на крыльце они несколько раз выкрикивают Black Lives Matter — это популярный лозунг и название организации, выступающей за права чернокожего населения США.

Мероприятие в Шарлотте раскручивалось в Facebook от имени сообщества BlackMattersUS, которое не имеет ничего общего с Black Live Matter. Связи организации уходят далеко за пределы США — Россия, Санкт-Петербург, улица Савушкина, 55.

Этот адрес в Приморском районе давно на слуху: около пяти лет назад в четырехэтажном здании на улице Савушкина начали работать первые несколько десятков человек, основной задачей которых стала пропаганда патриотических ценностей в Рунете. Работа сотрудников «фабрики троллей» (далее «фабрика»), предположительно созданной и спонсируемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сводилась к написанию множества комментариев под вымышленными именами в блогах и соцсетях — в защиту действующей власти, с нападками на оппозиционеров и критически настроенных граждан и в поддержку политически угодных общественных событий.

Вскоре «фабрика» начала перерастать свои изначально примитивные методы работы. В здании на Савушкина появились первые порталы, которые впоследствии стали ядром медийной части организации — так называемая ​фабрика медиа, целый патриотический холдинг, о котором журнал РБК писал в марте 2017-го, и аудитория которого сейчас превышает 50 млн человек в месяц. Тогда же начались эксперименты с зарубежными сегментами интернета — на немецком, арабском, английском языках, в привычном пространстве — в соцсетях.

К середине 2015 года «фабрика» разрослась до 200–250 человек, расширился и набор инструментов — в ход пошли видео, инфографика, мемы, репортажи, новости, интервью, аналитические материалы и собственные сообщества. А уже в январе 2017-го Агентство интернет-исследований, одно из первых юрлиц «фабрики троллей» (прекратило свою деятельность в 2015-м; в конце 2016-го исключено из реестра), вместе с телеканалом RT упоминалось в докладе американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США. А вскоре после избрания Дональда Трампа были созданы несколько комиссий в конгрессе и сенате, которые ведут расследования этого инцидента.

Американские корпорации — Facebook, Twitter, Google — сотрудничают с властями, разыскивая следы «троллей» на своих площадках. Западные СМИ — WSJ, NYT, CNN, The Daily Beast и другие — почти ежедневно публикуют новые факты о возможном российском вмешательстве в президентскую кампанию: находят все новые сообщества, работавшие до и после выборов, связанные с ними объявления и мероприятия. В основу статей ложатся даже отдельные иллюстрации и видео, связанные с заблокированными сообществами.

Журнал РБК провел свое расследование: нам удалось найти и подтвердить причастность людей с Савушкина минимум к 120 сообществам и тематическим аккаунтам, проанализировать их содержание и посчитать совокупные расходы на кампанию. Соизмерим ли масштаб работы «фабрики троллей» за рубежом с вызванным в США ажиотажем вокруг этой истории?

Пикет в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. 22 октября 2016 года (Фото: blackmattersus.com)

Навстречу США

Весна 2015 года, перед монитором собрались несколько человек. На нем довольно монотонная картина: люди подходят на площадь в Нью-Йорке, озираются, смотрят в телефоны, снова осматриваются и через некоторое время уходят.

Несколько дней до этого с таргетингом на жителей Нью-Йорка в Facebook раскручивалось мероприятие, суть которого сводилась к получению бесплатного хот-дога — нужно только прийти в назначенное время в обозначенное место. Но никаких бутербродов приходившие не получали. Зато другие люди получали удовольствие: с помощью уличных веб-камер за событиями за океаном в режиме онлайн наблюдали из Санкт-Петербурга, из кабинета на втором этаже «логова троллей».

Акция должна была проверить работоспособность гипотезы — можно ли удаленно организовывать мероприятия в США. «Просто тестирование возможностей, эксперимент. И он удался», — не скрывая радости, вспоминает один из сотрудников «фабрики». С этого дня, то есть почти за полтора года до выборов президента, началась полноценная работа «троллей» в американском сообществе.

В марте 2015 года на портале SuperJob появилась вакансия «интернет-оператор (ночь)». На оклад 40–50 тыс. руб. с графиком работы 2/2 (с 21:00 до 9:00) в офис в Приморском районе искали сотрудника, в чьи должностные обязанности входило написание материалов «по заданной тематике», «новостных информационных и аналитических». В списке требований к соискателю — «свободный английский», в том числе «уверенное владение» письменным языком и креативность.

Вакансия была опубликована от имени петербургской компании «Интернет Исследования» (в конце 2015-го присоединилась к фирме «Тека»): владельцем которой тогда числился экс-начальник УМВД Московского района Санкт-Петербурга Михаил Быстров, он же руководил Агентством интернет-исследований и до сих пор возглавляет «Главсеть», зарегистрированную на ул. Савушкина, 55. В вакансии на SuperJob работодатель — «Интернет Исследования» — описывался как «крупная и стабильная компания» с численностью до 50 сотрудников.

Через такие объявления на «фабрику» набирали людей, которые возьмут на себя работу с американскими сообществами в режиме реального времени, рассказал журналу РБК экс-сотрудник. Другой уточнил, что как раз с начала весны 2015-го им стали «выдавать задания по дискредитации образа кандидатов», которые идут на президентские выборы в США.

Однако работать в открытых «фабрикой» сообществах вскоре стало невозможно: 2 июня 2015 года в New York Times Magazine вышел материал Адриана Чена The Agency («Агентство»), и на следующий день после публикации Facebook заблокировал все группы «фабрики» на английском и связанные с ними аккаунты. Но «тролли» пошли на новый круг — основная часть сообществ, которые были закрыты соцсетью в августе 2017-го, была создана уже после выхода расследования Чена.

Когда Facebook в очередной раз блокирует аккаунты «троллей», ИT-департамент организации закупает новые прокси-серверы, выдает новые IP-адреса, виртуальные «операционки», и работа начинается заново, рассказывает экс-сотрудник «фабрики». Также приобретаются новые сим-карты или облачные номера, открываются новые платежные счета, а иногда и пакеты документов для регистрации аккаунтов, добавляет собеседник журнала РБК на «фабрике». На ИT-обеспечение тратится до 100 тыс. руб. в месяц, уточняет источник, знакомый с деятельностью организации.

Гораздо более масштабная статья расходов — зарплаты. За год, к лету 2016-го, число сотрудников «американского департамента» на Савушкина выросло почти втрое, до 80–90 человек. Это примерно треть общего штата «троллей» (около 200–250 человек), или одна пятая, если считать журналистов, работающих в «фабричном» медиахолдинге (еще 200–250 человек примерно на 20 порталах).

Улица Савушкина, 55 (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Удаленный десант

«Они всегда сами знают, что делать. Остается только заслушивать отчеты о результатах и говорить, что надо лучше работать» — так отвечает источник журнала РБК в окружении Пригожина на вопрос о том, как выглядит структура управления «фабрики». Внутри организации используется классическая схема: единый руководитель и кураторы направлений. Ответственные за разные «отделы» в работу соседей не вмешиваются, иногда они и вовсе не знакомы друг с другом и не знают, кто чем занимается, рассказывает собеседник, знакомый с деятельностью организации.

Фактическим руководителем всей «фабрики» считается, как писал журнал РБК, 31-летний Михаил Бурчик, ранее — владелец собственных ИT-компаний VkAp.ru и GaGaDo, издатель газет для муниципальных округов. Сам Бурчик никогда официально не подтверждал, что управляет «фабрикой» или работает в офисе на Савушкина, но в разговоре с журналом РБК говорил, что консультирует СМИ организации «как специалист по продвижению и развитию интернет-проектов». Бурчик общается примерно с 20–30 людьми, которые, в свою очередь, руководят штатом от 10 до 100 человек в зависимости от направления, описывает модель работы источник с «фабрики».

Главой «американского отдела» собеседники журнала РБК единогласно называют 27-летнего уроженца Азербайджана Джейхуна Асланова. Сам он опроверг в разговоре с корреспондентом РБК эту информацию. Но помимо слов трех источников журнала — это нынешний сотрудник «фабрики», экс-работник «американского департамента» и источник, знакомый с деятельностью организации, — в распоряжении журнала РБК есть сообщение из телеграм-чата, созданное Аслановым и посвященное промежуточным итогам работы «фабрики» в США.

В Санкт-Петербург Асланов приехал в конце 2000-х годов из города Усть-Кут Иркутской области — учиться на экономиста в Гидрометеорологическом университете. В 2009-м он провел несколько месяцев в США, посетил Нью-Йорк и Бостон, а в 2011-м ездил в Лондон, следует из открытой информации на странице Асланова во «ВКонтакте». Сейчас вероятному руководителю иностранного отдела «фабрики» принадлежат две фирмы, специализация которых — рекламная деятельность и работа в интернете. Одна из них, «Азимут», создана в июне 2016-го, то есть за три месяца до выборов в США, и за полгода показала выручку 29 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»).

«Азимут» оказывает услуги по раскрутке аккаунтов в соцсетях, рассказал сам Асланов, который даже предложил корреспонденту журнала РБК помощь в продвижении его личных страниц. У самого Асланова помимо профиля во «ВКонтакте» был аккаунт и в Facebook, но сейчас он заблокирован. В Facebook не ответили на вопрос журнала РБК, был ли этот аккаунт закрыт в рамках кампании против «троллей». Асланов не стал обсуждать блокировку своей страницы.

Штат сотрудников «иностранного отдела» на пике, осенью 2016-го, составлял около 90 человек. Значительная часть контента в группах публиковалась через отложенный постинг в том же Facebook. Примерно десять человек работали в ночную смену, остальные по обычному графику — пять рабочих дней, два выходных. Зарплатный фонд «американского департамента» на Савушкина достигает 60–70 млн руб., или около $1 млн в год: «тролли» низшего звена получают около 60 тыс. руб. (плюс премии за реакцию участников в сообществах), администраторы — до 90 тыс. руб., руководство — от 120 тыс. руб., сообщили бывший и нынешний сотрудники «фабрики».

Все работники официально оформлены в одно из юрлиц организации — всего их более пяти, говорит собеседник, близкий к руководству «фабрики». Выручка компании «Главсеть», зарегистрированной на Савушкина, 55, в 2016 году составила 86,4 млн руб. — при себестоимости проданных «товаров, продукции, работ, услуг» 83,1 млн руб. (почти $1,4 млн; данные «СПАРК-Интерфакса»).

Работа внутри «американского отдела» строилась «от креатива» и так называемыми кустами, рассказывает собеседник с «фабрики». В первом случае из общей массы выделились люди, которым лучше удается придумывать и создавать оригинальные сюжеты, например, картинки и мемы для калифорнийского сервиса обмена фото Imgur (аудитория более 30 млн). А под «кустами» подразумеваются тематические сообщества, которые стали популярными сразу на нескольких платформах — например, уже упомянутое BlackMattersUS. У одной группы в Facebook было до пяти администраторских аккаунтов, например, Stop A.I. вели Bertha Malone и David Waddell.

В распоряжении журнала РБК есть список почти 120 сообществ Facebook, Instagram и Twitter, которые работали до августа 2017-го. Подлинность большей части списка подтверждается скриншотами с постами групп и отдельных аккаунтов, сделанными из внутренней панели администраторов (тоже заблокированы). Причастность «троллей» к имеющемуся списку подтвердил также источник журнала РБК, близкий к руководству «фабрики». Кроме того, больше половины аккаунтов в Twitter зарегистрированы на номера с префиксом +7, следует из данных сервиса восстановления пароля.

Журнал РБК попросил лингвистов проанализировать семь публикаций из сообществ, указанных в списке. Авторы постов во многих случаях были русскими — «достаточно доказательств» этого нашли адъюнкт-профессор Колумбийского университета Рональд Мейер и его коллега, директор программы по изучению русского языка Алла Смыслова. Они указали на прямые кальки с русского (например, sitting on welfare — «сидеть на пособии») и огрехи в пунктуации вроде запятых перед союзом that («что»), на отсутствие артиклей и в целом «странные» формулировки. А вот исполнительный директор школы иностранных языков Star Talk Екатерина Чегнова и преподаватель английского Дмитрий Булкин отметили, что публикации написаны «на довольно чистом английском», поэтому можно сделать вывод, что авторы — носители языка.

Менее чем 100 человек создавали и постили более 1 тыс. единиц контента в неделю с числом просмотров в сентябрьские недели 2016-го по 20–30 млн. Как «троллям» удалось заинтересовать американцев «фабричным» контентом?

Буквы на экспорт

28 февраля 2017 года старший советник президента США Келлиэнн Конуэй на официальном приеме в Овальном кабинете Белого дома влезла с ногами на диван. Ее фотография на фоне президента Трампа, позирующего в этот момент перед камерами вместе с руководителями вузов HBCU (Historically black Colleges and Universities, созданные специально для обучения афроамериканцев), вызвала бурю негодования в соцсетях. Конуэй обвиняли в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту, писал Би-би-си.

Келлиэнн Конуэй (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В тот же день блогер Дженна Абрамс (аккаунт в Twitter @Jenn_Abrams, сайт Jennabrams.com) опубликовала два твита в ответ на критику поведения Конуэй. На одном было фото экс-президента Барака Обамы, на котором он запечатлен с закинутыми на стол ногами, на втором — другой бывший глава США, Билл Клинтон, в обнимку с Моникой Левински. Оба снимка были сделаны в Овальном кабинете. Эти две публикации Абрамс собрали около 1 тыс. ретвитов и почти 1,3 тысячи лайков, ее пост использовал в своей статье британский Independent. Сообщения Абрамс журнал РБК нашел на сайтах Aljazeera, Elle, Business Insider, BBC, USA Today, Yahoo и др. Сейчас аккаунт @Jenn_Abrams (зарегистрирован на номер с префиксом +7) и сайт Jennabrams.com заблокированы.

Аккаунтов, подобных Дженне Абрамс, у «фабрики» были десятки. Около десяти сотрудников «американского отдела» занимались соцсетью Twitter: их задачей были создание аккаунтов и проведение флешмобов, которые будут подхватывать крупные СМИ и ключевые медиаперсоны, рассказывает сотрудник «фабрики».

В качестве примера результативных проектов он приводит акцию #2016ElectionIn3Words, якобы стартовавшую 7 ноября, накануне выборов: хештег предлагал пользователям Twitter в трех словах описать, чем запомнились предвыборные кампании кандидатов. Собеседник журнала РБК рассказывает, что хештег попал в мировые тренды, а 8 ноября шоу @midnight (шло на американском кабельном канале Comedy Central до августа 2017-го) использовало аналогичный хештег в эфире — к игре подключились телезрители. Найти в Twitter посты с #2016ElectionIn3Words от 7 ноября журнал РБК не смог.

Флешмобы проводились с нескольких аккаунтов, например, @WorldOfHashtags, @GiselleEvns, @ChrixMorgan, @LoraGreeen и др. О наличии «центровых» аккаунтов, использовавшихся для посева и раскрутки, рассказывал журналу РБК и сотрудник «фабрики».

Но основная часть работников «американского департамента» занималась не игровыми хештегами и флешмобами, а вполне серьезными темами. «Не было задачи «поддерживать Трампа». Мы поднимали социальные вопросы, вскрывали уже существующие в США проблемы и максимально ярко подсвечивали их», — рассказывает сотрудник «фабрики». «Все текущие проблемы были напрямую связаны с действиями правящей в тот момент партии [демократы]. Хиллари [Клинтон] — ее представитель, а значит, тоже виновата», — добавляет другой.

Источник, близкий к руководителям «фабрики», описывает суть работы так: «Все были уверены, что Хиллари победит, а почему бы не сделать так, чтобы она не победила? ..» По его словам, почти весь американский контент «фабрики» был не столько за конкретного кандидата, сколько на «остро социальные темы». Якобы случайным образом в Петербурге уложились в риторику Трампа — источник называет это «корреляцией», а не прямой поддержкой.

Совокупное число подписчиков примерно 120 заблокированных сообществ и аккаунтов — почти 6 млн человек, из которых более половины приходилось на Facebook, а около трети — на Instagram, подсчитал журнал РБК. Публикации в Facebook чаще всего выглядели как картинка или видео с сопроводительным текстом.

«Поделитесь, если вы верите, что мусульмане ничего не делали на 9/11. Посмотрите, сколько людей знают правду» (United Muslims of America, 11 сентября 2016-го), «Клинтон настаивает: «Мы не потеряли ни одного американца в Ливии». Четыре гроба, накрытых флагами, не были пустыми, Хиллари» (Being Patriotic, пост от 8 сентября 2016-го об отношении Клинтон к интервенции сил НАТО). В одном из заявлений Facebook указывал, что большая часть заблокированных объявлений «проходит по всему идеологическому спектру», затрагивая темы ЛГБТ, расовые вопросы, иммиграцию и отношения к свободному ношению оружия.

Журнал РБК разбил заблокированные группы по тематике и выяснил: чаще всего «тролли» поднимали расовый и национальные конфликты, преимущественно связанные с проблемами чернокожих, и политические. Именно на раскрутку этих тем уходил и рекламный бюджет в соцсетях.

Долларовый таргет

«По меньшей мере 50 тыс. бездомных ветеранов умирают с голоду на улицах, но либералы хотят пригласить 620 тыс. беженцев и поселить их среди нас. Мы должны заботиться о наших собственных гражданах, и это должно быть главной целью для наших политиков!» — эта публикация появилась 8 сентября в Being Patriotic и сопровождалась картинкой с фото ветерана и надписью «Поставь лайк и поделись, если ты считаешь, что наши ветераны должны получать пособия до беженцев». Охват поста — почти 17,3 млн человек, число комментариев под публикацией — более 5,1 тыс., записью поделились более 590 тыс. раз, следует из имеющегося у журнала РБК скриншота.

Сообщество «фабрики» Being Patriotic в Facebook (аккаунт группы с таким названием в Twitter был зарегистрирован на номер с префиксом +7) — одно из самых многочисленных по числу участников на политическую тематику: из известных журналу РБК крупнее только Heart of Texas (254 тыс. против 221 тыс.). Самыми крупными группами на национальную тему оказались Blacktivist, Don’t shoot и BM (BlackMattersUS). А в сегменте меньшинств, к примеру, в Instagram самой многочисленной была группа Feminism_tag, где публиковались посты вроде «Менструация — единственная кровь, которая происходит не от насилия, но та, что отвращает вас больше всего». Эта группа сплотила почти 130 тыс. человек.

Число постов в Facebook, охват которых превысил 1 млн человек, едва превышает 20 штук, похожая статистика и по Twitter, следует из проведенного журналом РБК анализа. Численность публикаций с десятками тысяч просмотров идет на сотни, но львиная доля постов собирала в лучшем случае 1 тыс. просмотров.

Публикация в Being Patriotic, посвященная ветеранам, получила охват преимущественно органическим путем, утверждает работник с Савушкина. Но с июня 2015 года по май 2017-го «фабрика» потратила минимум $100 тыс. на продвижение примерно 3,3 тыс. политических объявлений, таргетированных на американских избирателей (на Instagram пошло менее 5% этой суммы), заявлял Алекс Стамос, директор Facebook по безопасности, во время выступления в конгрессе. Еще 2,2 тыс. объявлений, на которые потрачено $50 тыс., — под подозрением, добавил он. В Twitter, который вслед за Facebook закрыл 22 аккаунта и нашел еще 179 подозрительных, рекламных объявлений пока не обнаружили. Google на своих платформах предварительно насчитал рекламы на «десятки тысяч долларов» — в корпорации связывают их с работой «фабрики», писал Washington Post со ссылкой на свои источники.

Общий бюджет на продвижение в соцсетях составлял 240–260 тыс. руб. в месяц: около $43 тыс. за год, или под $90 тыс. за два года, следует из внутренней статистики «фабрики», которая есть в распоряжении журнала РБК. Эти цифры подтверждает источник РБК в организации. Сотрудники «фабрики» продвигали минимум 40 сообществ и аккаунтов: около половины бюджета уходило на публикации, затрагивающие расовые проблемы, чуть меньше — на посты с политическим уклоном.

Собеседники журнала РБК утверждают: в Twitter реклама не покупалась, как не покупалась она в Tumblr или Imgur. «Мы немного потратили на раскрутку Twitter-аккаунтов — написали ботов, чтобы набрать массу, но это мизерные расходы», — уточняет сотрудник «фабрики». По его словам, в сообществах Facebook ботов не использовали, поскольку «в этом нет смысла, нужны были живые люди», но проверить эту информацию журнал РБК не смог. Размещение рекламы на платформах Google собеседники с «фабрики» также отрицают, уточняя лишь, что «были тесты, но продолжения не получили».

Примерно 10 млн уникальных пользователей из числа жителей США видели хотя бы одно рекламное объявление, созданное структурами, связанными с «фабрикой», приводил статистику Facebook. Но на Савушкина предпочитают измерять свой успех просмотрами: в августе 2016 года минимальный показатель был 15 млн в неделю, в октябре 2016-го была взята максимальная планка — 70 млн просмотров в неделю, следует из внутренней статистики, полученной журналом РБК в начале 2017 года. В Facebook не ответили на запрос журнала РБК о числе просмотров заблокированных сообществ и аккаунтов.

Средний СРМ (цена за 1 тыс. показов) в США составляет $5–7, поэтому охват кампании в 10 млн человек — не очень много, можно было сделать на 30–40% больше, считает Сергей Ефимов, директор по работе с клиентами OMD Resolution. Тем более на посты политического типа аудитория обычно реагирует гораздо лучше, чем на обычную рекламу брендов, а значит, СРМ может быть еще ниже — $2–3, добавляет эксперт. Генеральный директор Agency One Touch Анатолий Емельянов говорит, что цена подписчика в Facebook скачет от $0,5 до 2, но в хорошо продуманной кампании «стоимость привлечения доходит до одного цента за вовлечение».

Впрочем, значительная часть рекламного бюджета «фабрики» была направлена не на продвижение групп как таковых, а на масштабирование опыта с хот-догами.

Дистанционный митинг

В мае 2016 года известный американский активист, журналист и один из основателей движения Occupy Wall Street Мика Уайт получил электронное письмо от некоего Яна Дэвиса. Тот представился внештатным журналистом сообщества BlackMattersUS, посвященного проблемам чернокожего населения, и попросил о телефонном интервью. Активист согласился, дал свой номер, но состоявшийся в итоге разговор показался ему странным. «Качество связи было плохим, а интервьюер, по-моему, не был носителем английского языка», — рассказал журналу РБК активист, которого журнал Esquire в 2014 году отнес к числу «самых влиятельных людей до 35 лет».

Участники движения Occupy Wall Street (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Сейчас интервью с Уайтом можно прочитать только на сайте BlackMattersUS — страницы сообщества в Facebook, Twitter, Instagram с общим числом подписчиков более 250 тыс. заблокированы (доступен лишь Tumblr). Деактивирован и аккаунт «Яна Дэвиса» в Facebook. Корреспондент журнала РБК отправил ему письмо на тот же адрес, с которого он общался с Уайтом, но «внештатный корреспондент» не открыл его (данные сервиса Readnotify). Аккаунт @BlackMattersUS в Twitter был зарегистрирован на телефонный номер, начинающийся с +7. По словам источника журнала РБК, близкого к «фабрике», взаимодействием с различными американскими активистами занимались те же люди, что и работали в ночную смену, отвечая на комментарии в группах.

В отличие от большинства сообществ, которые велись «фабрикой», BlackMattersUS позиционировал себя как некоммерческий новостной портал с собственной редакцией. Любой желающий мог поддержать борцов с расизмом, отправив пожертвование через PayPal на кошелек, привязанный к почте на Gmail с юзернеймом xtimwalters. В редакции помимо «Яна Дэвиса» работали еще шесть человек, указано на сайте. Корреспондент журнала РБК обнаружил аккаунты еще двоих в Twitter: один из них заблокирован, другой не обновлялся с 2016 года.

BlackMattersUS, 44,2% аудитории которого заходит на сайт из поисковиков (данные Similarweb), удалось собрать целое портфолио из интервью с известными борцами за права афроамериканцев. Кроме Уайта представители сообщества пообщались с легендарной участницей движения «Черные пантеры» Эрикой Хаггинс, профессором Колумбийского университета и крестным рэпера Тупака Шакура Джамалем Джозефом, матерью убитого полицейскими в Нью-Йорке чернокожего подростка Рамели Грахэма, а также с Рамоной Африкой — участницей филадельфийского движения MOVE, одной из немногих выживших после беспрецедентного рейда местной полиции в 1985 году (с вертолета правоохранители сбросили на штаб-квартиру организации бомбу).

Общение с героями после интервью не заканчивалось. Например, Уайт получил от «Яна Дэвиса» несколько писем с просьбой принять участие в акциях BlackMattersUS, в частности, флэшмоб в поддержку соратников Рамоны Африки, оказавшихся в тюрьме. Суть просьбы заключалась в публикации в соцсетях фотографий и видео с требованием освободить узников.

Кроме того, Уайта просили распространить через свои аккаунты информацию о митинге, который должен был пройти у здания криминального суда в Новом Орлеане 14 октября 2016 года: в этот день должны были пересматривать дело Жерома Смита, приговоренного в 1986-м к пожизненному заключению за убийство. Планировалось, что после пикета протестующие пойдут на слушания, указано на сайте BlackMattersUS. Установить, пришел ли кто-то на акцию, журналу РБК не удалось: страница мероприятия в Facebook заблокирована.

Больше свидетельств сохранилось о митинге против полицейского произвола — том самом в октябре 2016-го в Шарлотте за две недели до выборов президента США, о котором шла речь в начале этого текста. Незадолго до мероприятия представители BlackMattersUS через Facebook вышли на местного активиста Конрада Джеймса, лидера движения «Жизнь в ультрафиолете». Сотрудники с Савушкина попросили его помочь в организации акции, он согласился, если BlackMattersUS обеспечит мероприятие техникой, рассказал журналу РБК сам Джеймс. Получив положительный ответ, активист позвал других местных борцов за права чернокожих и других меньшинств.

Митинг начался с задержкой: мегафон должны были привезти представители BlackMattersUS, но они опоздали, так как ехали в Шарлотт из Сент-Луиса. Акцию начала некая Стефания Уильямсон, представившись координатором BlackMattersUS, следует из видео, выложенного на сайте организации. Помимо Уильямсон на митинге от движения присутствовал чернокожий парень, имени которого Джеймс не запомнил.

Спустя несколько недель после избрания Трампа в Шарлотте прошел еще один митинг, организованный Джеймсом вместе с BlackMattersUS, рассказал активист: на него пришли несколько десятков противников новоизбранного президента с лозунгом Charlotte against Trump.

Всего же в 2016–2017 годах в США под эгидой BlackMattersUS прошли около десяти мероприятий, утверждает собеседник журнала РБК, знакомый с деятельностью «фабрики». Его слова подтверждают данные из внутренних отчетов с акций, они проиллюстрированы фотографиями, которые ранее нигде не публиковались, и сопровождаются текстами на русском языке (есть в распоряжении РБК). Местные жители, которые участвовали в работе BlackMattersUS, не знали, что за организацией стоят «тролли» с Савушкина, уверяют нынешний сотрудник «фабрики» и экс-работник «американского отдела». Оба настаивают — никаких командировок из Санкт-Петербурга в США не было.

Митинг в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. 19 ноября 2016 года (Фото: charlotteobserver.com)

Бойцы невидимого фронта

В начале января 2017 года нью-йоркский преподаватель боевых искусств Омовейл Адевейл получил сообщение в Instagram от некоего Тейлора. Тот написал, что представляет общественную организацию BlackFist («Черный кулак»), и заявил о готовности спонсировать бесплатные курсы по самообороне для всех желающих. Спортсмен согласился: с января по май прошли около десятка занятий на базах клубов в Квинсе и Бруклине. Потом Тейлор пропал и занятия прекратились, рассказал журналу РБК спортсмен. А в сентябре Facebook и Instagram заблокировали аккаунты BlackFist из-за подозрений в связях с «фабрикой».

Под эгидой BlackFist работали пять классов самообороны: по одному в Лансинге (штат Мичиган), Лос-Анджелесе и Тампе (Флорида), два — в Нью-Йорке. Тренеры анонсировали еженедельные занятия у себя в Instagram, период публикации объявлений схожий — с января по май. Так, в апреле прошли 20 тренировок, которые посетили около 130 человек, следует из внутреннего отчета «фабрики». Впрочем, на некоторые занятия в Нью-Йорке вообще никто не приходил, посетовал Адевейл в разговоре с журналом РБК. По его словам, в основном курсы посещали чернокожие подростки и женщины.

«Тейлор» платил Адевейлу в среднем $320 в месяц: сначала деньги шли через «Google Кошелек», затем — через PayPal, однако имя отправителя не совпадало с названным, вспоминает тренер. Самого спонсора он не видел, но однажды, по его словам, к нему в зал приходил мужчина от BlackFist с вопросом, как организовать аналогичные курсы в Бруклине. Тренер из Лансинга Донте Адамс также рассказал, что представители «Черного кулака» вышли на него через интернет. В объявлениях в Instagram Адамс постоянно указывал, что BlackFist — спонсор курсов самообороны (в разговоре с журналом РБК спортсмен не стал называть сумму).

В общей сложности «троллям», которые представлялись вымышленными именами сотрудников групп в соцсетях, удалось сформировать список примерно из 100 ничего не подозревающих активистов — местных жителей, которые в итоге помогали с организацией офлайн-активностей.

Через сообщества «фабрики» в США были организованы около 40 разного рода митингов и акций, следует из внутренних отчетов организации. Информация о части мероприятий попала в американские СМИ, после того как Facebook передал в конгресс данные о заблокированных объявлениях и аккаунтах. Например, в августе 2016-го Being Patriotic через Facebook пригласило жителей 17 городов Флориды на акции в поддержку Трампа, в тот момент еще кандидата в президенты: как минимум два мероприятия состоялись, указали журналисты The Daily Beast в расследовании, посвященном Being Patriotic.

Затраты «фабрики» на оплату работы местных организаторов (перелеты, расходы на полиграфию, технику и пр.) в месяц составляли около 200 тыс. руб., рассказал журналу РБК собеседник, близкий к руководству «фабрики». Таким образом, за два года общие траты могли составить 5 млн руб., или порядка $80 тыс., — схожая с рекламными расходами на продвижение в соцсетях.

«Чистой воды фан»

Сейчас в «американском отделе» на Савушкина работают около 50 человек: все эти безымянные сотрудники теперь выступают в публикациях американских СМИ чуть ли не главными моторами победы Трампа на выборах.

Представители Facebook, для которого расходы «троллей» в $100 тыс. — это менее 0,0004% годового рекламного заработка, после блокировки сообществ «фабрики» анонсировали создание департамента для борьбы с фейковыми новостями. А накануне очередного выступления в конгрессе Facebook разместил рекламные полосы в NYT и Washington Post о своей роли в выборах 2016-го, где был упомянут кейс с 3 тыс. объявлений «фабрики».

Представителей Twitter американские чиновники отчитали за непонимание важности проблемы после их доклада в конгрессе. Google на момент сдачи номера публично не рассказывал о результатах внутреннего расследования, в компании не ответили на вопрос журнала РБК, будут ли данные переданы в профильные комитеты парламента США. Представитель Twitter отказался подтверждать, действительно ли соцсеть закрыла около 50 аккаунтов, часть из которых зарегистрирована на номера с префиксом +7, заметив, что это персональные данные.

В разговоре с журналом РБК пресс-секретарь Марка Уорнера, вице-председателя сенатского комитета по разведке, пока отказалась комментировать возможные последствия расследования деятельности «фабрики» в американском сегменте Facebook и Twitter. Официальные представители лидера аналогичного комитета в конгрессе Дэвина Ньюнса и его заместителя Адама Шиффа не ответили на запросы.

Сам Дональд Трамп после своего избрания дважды затрагивал скандал, связанный с покупкой политической рекламы в Facebook. Оба раза его твиты указывали на то, что лучше следовало бы сделать вместо исследования поступивших в конгресс и в сенат объявлений. По существу — вероятное вмешательство российских «троллей» в выборы — Трамп не комментировал.

За президента Путина об этой истории высказался пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, никогда российская сторона не была к этому причастна», — заявлял Песков на брифинге с журналистами. Собеседники журнала РБК, близкие к руководству «фабрики», говорят, что «никакой прямой кооперации с сотрудниками аппарата президента (АП) не было». «Пригожин и его люди сами инициировали этот процесс», — настаивает источник, близкий к одному из департаментов АП. Запрос журнала РБК, переданный Пригожину, остался без ответа.

Между тем «американский отдел» продолжает работать, рассказали действующий и бывший сотрудники с Савушкина, 55; по-прежнему управляются англоязычные сообщества с совокупной аудиторией 1–1,5 млн человек, следует из статистики, с которой ознакомился журнал РБК. Собеседник, близкий к руководству «фабрики», настаивает: «Могли ли мы повлиять на исход выборов?.. Нет, конечно. Могли ли склонить сомневающиеся штаты на сторону Трампа?.. Возможно, но мы сами обалдели от результатов. Зачем нам все это?.. Чистой воды фан».