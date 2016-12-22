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Mail.Ru Group назвала законопроект об агрегаторах избыточным
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Mail.Ru Group назвала законопроект об агрегаторах избыточным
Технологии и медиа, 19:38
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Mail.Ru Group назвала законопроект об агрегаторах избыточным

Mail.Ru Group раскритиковала так называемый законопроект об агрегаторах (проект поправок в закон «О защите прав потребителей»), который был принят в первом чтении 14 июня. Согласно инициативе, в закон вводится понятие «агрегатор товаров (услуг)», которые теперь будут нести ответственность наравне с фактическим продавцом. Под это определение, в частности, попадают
интернет-агрегаторы формата «Яндекс.Маркет» или «Товары.Mail.Ru» — фактически виртуальные витрины различных магазинов.

Как следует из отзыва юристов Mail.Ru Group (есть у РБК), законопроект предлагает избыточное регулирование и несет в себе существенные риски для сервисов. В частности, компания считает, что законопроект возлагает на агрегатора несвойственную ему ответственность, фактически приравнивая к продавцу. «Отсутствие у агрегатора возможности проверить размещаемую информацию о товаре и/или продавце на предмет ее достоверности ставит агрегатора в прямую зависимость от добросовестного поведения продавца», — указывается в отзыве.

Вместо этого в Mail.Ru Group предлагают предусмотреть ответственность за размещение исключительно заведомо недостоверной информации и возложить на продавца обязанность предоставлять агрегатору данные о товаре в полном и точном виде.

В законопроекте также говорится, что в случае, если покупателю предоставлена ложная информация, агрегатор обязан возместить покупателю «в размере причиненных потребителю убытков». Этот пункт интернет-холдинг предлагает ограничить непосредственно суммой, которая была выплачена потребителем за товар или услугу.

Также эксперты Mail.Ru Group указывают, что обязанность возвратить средства покупателю, если имела место просрочка получения товара или покупатель отказался от него, следует возложить именно на продавца, а не на агрегатор, как того требует законопроект.

Наконец, в интернет-холдинге считают, что «отсутствуют объективные предпосылки для изобретения ненужного регулирования». «Действующее гражданское законодательство и законодательство о защите прав потребителей в полной мере защищают приобретателей товаров с соблюдением баланса интересов заинтересованных сторон», — пишут юристы Mail.Ru Group.

«Если законопроект будет принят в текущей версии, недобросовестные потребители смогут злоупотреблять своим правом, получая компенсации за один и тот же товар или услугу одновременно и от агрегатора, и от продавца. Мы убеждены, что законопроект требует доработки, и по мере возможности будем активно участвовать в этом процессе», — пояснил РБК представитель компании.

Участники рынка уже указывали на неоднозначность формулировок документа. В частности, в текущей версии под агрегатором товаров и услуг понимаются сервисы, которые позволяют ознакомиться с информацией о товаре (услуге), заключить с продавцом договор купли-продажи и произвести предварительную оплату указанного товара (услуги) на банковский счет агрегатора. По мнению Mail.Ru Group, под такое определение подпадают разнообразные сервисы, в том числе и сервисы доставки еды типа Delivery Club, ZakaZaka (оба принадлежат Mail.Ru Group), FoodFox и недавно запустившееся в Москве UberEats.

Как ранее рассказал РБК представитель пресс-службы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, уже прописанные в законопроекте объекты регулирования позволяют применять его нормы к сервисам по заказу такси и гостиниц. Во втором чтении законопроекта к товарным агрегаторам также могут быть отнесены сервисы, которые предоставляют доступ к услугам строителей, мастеров по ремонту техники, портных.

Теги: Delivery Club , Mail.Ru Group , сервис доставки
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