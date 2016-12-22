Порошенко попрощался с читателями «ВКонтакте» и «Одноклассников»

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Фото: Михаил Палинчак / ТАСС
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Президент Украины объявил о закрытии своих страниц в попавших под санкции соцсетях и призвал всех соотечественников последовать его примеру

Петр Порошенко объявил об отказе от ведения официальных страниц президента Украины в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на которые накануне им были наложены санкции.

По словам президента Украины, до сих пор эти страницы использовались «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды, однако теперь пришло время действовать более решительно».

«Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», «Яндексу» и другим российским сервисам​. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», — говорится в последнем посте Порошенко в обеих соцсетях. Комментарии к этой записи в сети «ВКонтакте» запрещены.

Президент также сообщил, что продолжит вести свои страницы в сетях Facebook, Twitter и Instagram, а также сохранит канал на сервисе Youtube.

Ранее во вторник стало известно, что Порошенко своим указом предписал украинским интернет-провайдерам на три года закрыть пользователям доступ к сервисам российских компаний «Яндекс» и Mail.Ru, социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

При этом на момент публикации указа на официальном сайте президента Украины под текстом документа, как и прежде, была размещена «кнопка» «ВКонтакте», позволявшая поделиться указом о блокировке «ВКонтакте» в самой «ВКонтакте». Однако затем эта «кнопка» исчезла, а ранее опубликованные с ее помощью посты остались без «источника».

Как власти разных стран блокировали интернет

Китай

Интернет в Китае начал свое развитие в условиях жесткого контроля, в результате чего связи местного сегмента интернета с глобальной Сетью оказались слабо диверсифицированы и лучше поддаются контролю со стороны властей. Так, эксперты отмечают, что около 75% связей местных IP-адресов осуществляется через один узел, что создает техническую возможность контроля интернета. В Китае с 2003 года действует система фильтрации интернет-трафика «Золотой щит», которая известна под названием «Великий китайский файрвол». Система блокирует определенные сайты из черного списка по их IP- или URL-адресам, а также при помощи фильтрации пакетов данных блокирует сайты по ключевым словам. В стране ограничен доступ к таким социальным сетям, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, поисковикам, среди которых Google, крупнейшим мировым СМИ и другим сайтам и сервисам. Считается, что ограничения в интернете используются для борьбы с инакомыслием. Вместе с тем власти позволяют развиваться местным интернет-сервисам: самая популярная социальная сеть в стране — WeChat (около 800 млн активных пользователей в месяц), а аудитория микроблогов Sina Weibo приближается к аудитории Twitter. В 2017 году власти страны объявили новую кампанию по ужесточению контроля в интернете, в центр которой встала борьба с частными виртуальными сетями (VPN), с помощью которых ранее обходились ограничения в интернете.

Турция

Власти Турции неоднократно ограничивали доступ к некоторым интернет-ресурсам. Временные блокировки Twitter и Facebook, как отмечают СМИ, происходили, чтобы предотвратить запрещенное в стране распространение неофициальной информации о терактах. В июле 2016 года во время попытки военного переворота власти страны резко ограничили доступ к YouTube, Facebook, Twitter. Тогда же власти закрыли доступ к сайту WikiLeaks, после того как организация опубликовала почти 300 тыс. электронных писем членов правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР). В декабре 2016 года сообщалось о блокировке в стране Facebook, Twitter, WhatsApp и YouTube, которую правозащитники связывали с арестом оппозиционного лидера Селахаттина Демирташа. В апреле 2017 года сообщалось, что власти Турции заблокировали доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» на всей территории страны. Это произошло после того, как в середине апреля в стране прошел референдум, в котором более половины граждан Турции поддержали расширение прав президента. Совет по информационным технологиям и связи ссылался на критикуемый оппозицией за ограничение свободы слова закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». В начале мая суд Анкары отклонил апелляцию Wikimedia, которая просила прекратить блокировку Wikipedia.

Иран

Система фильтрации интернет-трафика также действует в Исламской Республике Иран. Власти страны в 2017 году отмечали, что около 27 млн молодых иранцев пользуется социальной сетью Facebook и мессенджером Telegram, заявляя, что в 2016 году было заблокировано более 160 тыс. профилей в социальных сетях и интернет-страниц. Между тем создатель мессенджера Telegram Павел Дуров отмечал, что в Иране мессенджер особенно популярен и у него около 40 млн активных пользователей. В апреле 2017 года сообщалось, что интернет-провайдеры и мобильные операторы Ирана по решению суда заблокировали функцию голосовых звонков в Telegram.

 

Теги
Украина, Петр Порошенко, блокировка, «ВКонтакте», соцсети, «Одноклассники»
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