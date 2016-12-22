Порошенко попрощался с читателями «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Петр Порошенко Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Президент Украины объявил о закрытии своих страниц в попавших под санкции соцсетях и призвал всех соотечественников последовать его примеру

Петр Порошенко объявил об отказе от ведения официальных страниц президента Украины в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на которые накануне им были наложены санкции.

По словам президента Украины, до сих пор эти страницы использовались «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды, однако теперь пришло время действовать более решительно».

«Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», «Яндексу» и другим российским сервисам​. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», — говорится в последнем посте Порошенко в обеих соцсетях. Комментарии к этой записи в сети «ВКонтакте» запрещены.

Президент также сообщил, что продолжит вести свои страницы в сетях Facebook, Twitter и Instagram, а также сохранит канал на сервисе Youtube.

Ранее во вторник стало известно, что Порошенко своим указом предписал украинским интернет-провайдерам на три года закрыть пользователям доступ к сервисам российских компаний «Яндекс» и Mail.Ru, социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

При этом на момент публикации указа на официальном сайте президента Украины под текстом документа, как и прежде, была размещена «кнопка» «ВКонтакте», позволявшая поделиться указом о блокировке «ВКонтакте» в самой «ВКонтакте». Однако затем эта «кнопка» исчезла, а ранее опубликованные с ее помощью посты остались без «источника».