В России начали создавать первые рейтинговые агентства под ICO

Одним из способов снижения рисков ICO-инвесторов может стать создание специальных рейтинговых агентств. Формированием такого уже занялась созданная при участии советника президента России по интернету Германа Клименко ассоциация

Герман Клименко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В конце августа советник президента России по интернету Герман Клименко объявил о создании Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Ее президентом стал Юрий Припачкин, бывший совладелец столичного провайдера «Акадо». Сам Клименко займет место председателя наблюдательно совета ассоциации. Во вторник, 12 сентября РАКИБ подала документы для регистрации в Минюсте.

Как рассказал РБК Юрий Припачкин, основным направлением деятельности ассоциации в ближайшее время станет формирование «законодательного поля для участников новой блокчейн индустрии». Одной из первых инициатив РАКИБ станет создание рейтингового агентства для компаний и проектов, которые проводят ICO (initial coin offering, первичное предложение токенов) — привлечение финансирования в проект через продажу монет новой криптовалюты или токенов (цифровых жетонов, которые впоследствии можно будет тратить на покупку услуг или продуктов компании, проводящей ICO).

«РАКИБ сможет выдавать своим членам рекомендации по подготовке и проведению ICO, проводить предварительную оценку, присваивать рейтинги для привлечения инвесторов, — говорит Припачкин. — Есть задача создать своего рода фонд для подстраховки компаний, которые проводят ICO. По аналогии с фондами в недвижимости, которые в случае разорения застройщика завершают его проект». По его словам, есть серьезный интерес крупных инвестбанков к перспективному использованию ICO вместо проведения pre-IPO. «Этот инструмент так же, как и pre-IPO, позволит выяснить интерес инвесторов к компании, провести ее предварительную оценку. Однако из-за неурегулированности этого рынка возникают риски и запуск рейтингового агентства должен частично снять их. При этом необходимо разработать правила и законодательство как в интересах защиты прав частных инвесторов, так и самих организаторов IСO», — отметил Юрий Припачкин.

Юрий Припачкин (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Развитие ICO-проектов уже подтолкнуло некоторых участников рынка к формированию инструментов по их оценке. Идея по привлечению рейтинговых агентств содержится в предложении государственной некоммерческой организации «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» («Фонд Бортника») в адрес Минэкономразвития, сообщил со ссылкой на свои источники «Интерфакс» во вторник, 12 сентября. Как пояснял «Коммерсанту» замдиректора Фонда Павел Гудков, предложение были направлены в ответ на запрос министерства — о возможных способах снижения рисков инвесторов, финансирующих ICО-проекты. «Задача государства, с одной стороны, не мешать развитию инноваций, а с другой — предусмотреть механизмы защиты рынка от недобросовестного поведения. Одним из этих механизмов может стать применение рейтинговых оценок перед ICO», — говорил он изданию. уточнив, что речи о создании полноценного кредитно-рейтингового агентства (с требованиям к капиталу. методикам и т.д.) не идет. Это должна быть консалтинговая структура, чья оценка не применяется в регуляторных целях, а только служит ориентиром для рынка.

Запретить нельзя снизить риски

Отношение регуляторов к ICO и обороту криптовалют в разных странах пока различается. В июле, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приравняла первичное предложение токенов криптовалютных проектов к традиционному размещению ценных бумаг и предупредила участников рынка о необходимости регистрировать такие сделки.

В начале сентября Народный банк Китая, крупнейшего в мире рынка по объему использования мощностей для майнинга (процесс формирования криптовалюты за счет решения математических алгоритмов), запретил проведение ICO в этой стране. Китайский регулятор считает, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями, не имеют «правовых или денежных свойств» и юридического статуса денег.

Директор группы по оказанию юридических услуг Deloitte СНГ Артем Толкачев согласен, что сейчас «большое количество малопонятных проектов проводит ICO», в связи с чем инвесторам может потребоваться внешняя оценка перспектив того или итого проекта. «Полагаю, что такое рейтинговое агентство будет востребовано, так как на рынке уже есть проекты, которые предоставляют сервисы похожие на рейтинговые агентства», — отметил Толкачев. При этом он считает, что поскольку ICO как инструмент финансирования стремится быть максимально независимым, целесообразно, чтобы подобное рейтинговое агентство создавалось силами негосударственной организации.

По мнению партнера, руководителя группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ Николая Легкомидова, инициатива создания рейтингового агентства для ICO выглядит «благородной и полезной в перспективе, но на сегодняшний день несколько преждевременной». Он напоминает, что пока нет четкого законодательного регулирования криптовалюты, устоявшего рынка ICO. «Кроме того, рейтинг — не одномоментная вещь, поэтому при его анализе необходимо полагаться на динамику за определенный период времени. Так как в ICO часто выходят проекты, не существовавшие до этого и создающиеся одновременно c ICO, часто исторический анализ невозможен, такие проекты сложно отрейтинговать всерьез», — продолжает Легкомидов. По его мнению, вопрос надежности выходящего на ICO проекта может решаться путем due diligence.