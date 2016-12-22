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Поставщик чипов Apple потребовал запретить производство iPhone в Китае
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Поставщик чипов Apple потребовал запретить производство iPhone в Китае
Технологии и медиа, 20:18
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Поставщик чипов Apple потребовал запретить производство iPhone в Китае
Производитель чипов Qualcomm обратился в китайский суд с требованием запретить продажу и производство iPhone в стране. Компания обвиняет Apple в использовании ее технологий без оплаты

Производитель чипов Qualcomm обратился в суд по интеллектуальной собственности в Пекине (Китай) с требованием запретить производство и продажу iPhone в стране, сообщает Bloomberg. Компания заявила о нарушении своих прав на патенты. «Apple использует технологии, созданные Qualcomm, и не платит за них», — утверждает пресс-секретарь Qualcomm Кристин Тримбл.

Qualcomm — производитель электронных компонентов из США. Наиболее известными продуктами компании являются процессоры из линейки Snapdragon, которые используются в большинстве современных смартфонов, планшетов и других устройств. Значительная часть выручки Qualcomm также приходится на патенты на изобретения, которые лежат в основе современных телекоммуникационных систем.

Противостояние между компаниями стартовало еще в начале 2017 года, когда Apple подала антимонопольный иск против Qualcomm, обвиняя производителя чипов в несправедливой практике лицензирования, завышении цен на чипы и злоупотреблении доминирующим положении на рынке. Вскоре после подачи данного иска Apple прекратила лицензионные платежи Qualcomm.

Автор: Мария Коломыченко.
Теги: Китай , Apple , Qualcomm
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