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Вологодский разработчик игр обогнал по доходам создателей Angry Birds
Технологии и медиа, 18:36
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Вологодский разработчик игр обогнал по доходам создателей Angry Birds
Вологодский разработчик игр Playrix занял первое место среди издателей приложений по суммарным доходам от Google Play и App Store в Европе, обогнав разработчика Angry Birds и Spotify. В мировом рейтинге Playrix оказался 11-м
Фото: invest.vologda-portal.ru

Две российские компании — вологодский разработчик мобильных игр Playrix и интернет-холдинг Mail.Ru Group — попали в десятку европейских паблишеров (издателей мобильных приложений) с наиболее высокими доходами, свидетельствует рейтинг международной аналитической компании App Annie за август 2017 года (статистика подготовлена для РБК; точные показатели дохода аналитики не раскрывают; более поздние данные пока компанией не анализировались).

Как считает App Annie

Рейтинг основан на доходах от платных загрузок и покупок внутри приложений в магазинах iOS App Store и Google Play. В них не входят доходы от рекламы в приложениях и подписок, распространяемых не через магазины приложений.

App Annie составляет свои рейтинги о доходах на основании инструмента App Annie Intelligence, который, в свою очередь, анализирует данные как от магазинов приложений, так и от самых паблишеров.

Playrix оказался лидером среди паблишеров, штаб-квартира которых находится в Европе, и по суммарным доходам от игр, опубликованных в магазинах приложений — Google Play и App Store. Таким образом вологодская компания обогнала финскую Rovio (разработчик популярной игры Angry Birds), французскую медиакомпанию Vivendi (в портфель входят активы игровых компаний Gameloft и Activision Blizzard) и Spotify, развивающую одноименный музыкальный сервис. Mail.Ru Group заняла пятую строчку рейтинга, обогнав игрового гиганта Ubisoft.

При этом в мировом рейтинге за август Playrix находится на 11 месте. Для сравнения, за 2016 год разработчик был лишь на 32-й позиции по доходам в мире, оказавшись единственной российской компанией, попавшей в топ-52 App Annie.

«Мы видим, что Playrix постоянно наращивает свою выручку от магазинов приложений, особенно это стало заметно с 2016 года, — сообщил РРБ представитель App Annie. — В основном, это происходит за счет успеха таких игр разработчика, как Fishdom: Deep Dive и Township, а также Gardenscape — с момента его запуска в середине 2016 года. Август 2017 года стал для компании месяцем с самым высоким доходом от магазинов приложений в ее истории».

Полный мировой рейтинг за август App Annie пока не раскрывает.

Вологодские игры

Playrix — компания-разработчик популярных компьютерных и мобильных игр, основанная в 2004 году Игорем и Дмитрием Бухманами. В числе их разработок — игры Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township, в которые, по данным компании, ежедневно играют более 10 млн человек. Все эти приложения бесплатные, пользователь платит лишь за дополнительные функции, осуществляя внутриигровые покупки.

По заявлению компании, на нее работают более 600 сотрудников из 95 городов России и СНГ, половина из них — удаленно. По данным СПАРК, выручка ООО «Плейрикс», зарегистрированного в Вологде, в 2016 году составила 495,4 млн руб., чистая прибыль — 41,8 млн руб. Для сравнения, в 2015 году выручка оценивалась в 161,3 млн руб. (прибыль — 5,9 млн руб.).

За первый квартал 2016 года App Annie называла Playrix лидером по заработку среди мобильных игровых компаний из России, Прибалтики и СНГ. Компания-разработчик Pixonic, которая была приобретена Mail.Ru Group в октябре 2016 года, и сама Mail.Ru Group тогда оказались на 7 и 8 местах соответственно. По итогам второго квартала 2017 года выручка от многопользовательских онлайн-игр (включая мобильные версии) Mail.Ru Group выросла на 53,6%, составив 3,8 млрд руб. (отдельно данные по доходу от мобильных игр компания не раскрывает).

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В конце 2015 года сооснователь Дмитрий Бухман рассказал в интервью vc.ru, что игра Township лидирует в США по доходам среди iOS-приложений, вторая по популярности у этой игры страна — Китай.

Последняя выпущенная игра у Playrix — Homescapes — вышла летом 2017 года. На 12 октября 2017 года, по данным App Annie, она занимает 8-е место по загрузкам среди всех игровых приложений для iPhone в США. В категориях «пазлы» и «симуляции» Homescapes оказалась на первом месте. В России у приложения первое место в категориях «игры», «пазлы» и «симуляции» для iPhone. У версии Homescapes для Google Play также первые места среди всех игр и в отдельной категории «казуальные игры».

По словам источника РБК, знакомого с механизмами продвижения Playrix, успех разработчика во многом связан с действиями Google. «Интернет-гигант их активно продвигает через свои сервисы, например, рекламную сеть и Google Play, — говорит собеседник РБК. — Также благодаря этому Playrix выстрелил в Китае. А для Google это еще один вид заработка за счет предоставления маркетинговых услуг». В Google не ответили на вопросы РБК.

В самом Playrix о результатах говорить отказались, сославшись на то, что не комментируют данные App Annie. Представитель Mail.Ru Group также не смог прокомментировать по существу попадание компании в топ-10 и назвать самые доходные приложения.

Большая игра

По прогнозу PwC, в 2017 году совокупная выручка российского рынка видеоигр составит $2 млрд, и он будет оставаться самым крупным рынком в Центральной и Восточной Европе. «Российский сегмент стремительно растет, главным образом за счет быстро увеличивающегося объема продаж мобильных игр, обусловленного растущим числом смартфонов и возросшим желанием потребителей тратить деньги на игры», — отмечают аналитики PwC. Объем российского рынка только мобильных игр в 2016 году вырос на 54% и составил 16,3 млрд руб., подсчитали аналитики Mail.Ru Group. По итогам прошлого года мобильные игры впервые вышли на второе место по объему доходов в России, обогнав социальные игры, и заняли почти треть всего рынка — 29%. В целом этот сегмент за последние пять лет вырос в десять раз. Согласно данным аналитической компании Newzoo, в 2016 году мировой рынок мобильных игр составил $36,9 млрд, что на 21,3% выше уровня 2015 года. Мобильные игры впервые в истории обогнали игры для персональных компьютеров с долей 37%. Newzoo прогнозирует, что рынок мобильных игр вырастет до $52,5 млрд к 2019 году.

В 2016 году популярность игровой модели с точки зрения доходов подтвердила компания Niantic Lab — разработанная ею игра Pokemon Go произвела вирусный эффект и принесла ее создателям более $1 млрд всего за семь месяцев с момента запуска. Через неделю после выпуска мобильной игры капитализация Nintendo (является акционером Niantic Labs и The Pokemon Company) выросла с $17 млрд до $30,95 млрд, а спустя две недели акции компании подорожали еще более чем на 50%.

Автор: Ирина Ли.
Теги: рейтинг , AppAnnie , playrix , мобильные игры
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