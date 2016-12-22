Ретейлеры начали снижать цены на iPhone в России

Розничные сети начиная с 13 сентября снизили цены до 20% на линейку iPhone 6 и iPhone 7 после презентации Apple iPhone 8 и iPhone Х. Ретейлеры считают, что новые модели будут пользоваться спросом у россиян, несмотря на стоимость

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские ретейлеры пересматривают цены на старые модели iPhone в связи с запуском нового поколения смартфонов Apple и премиальной версии iPhone X. Об этом РБК сообщили представители нескольких компаний.

На сайтах «Эльдорадо» и Re: Store уже обновились цены на старые модели. С 13 сентября стоимость iPhone 7 Plus с объемом памяти 128 Гб в Re: Store, например, снизилась на 21%, до 60,9 тыс. руб. В «Эльдорадо» iPhone 6S на 128 Гб подешевел на 18%, до 43,9 тыс.руб.

В «Евросети» также подтвердили снижение стоимости iPhone 7 и iPhone 6S на несколько тысяч рублей. По словам представителя Ozon Марии Назамутдиновой, пока Apple не давал информацию о снижении цен на старые модели, «однако рынок уже опустился». Интернет-магазин снизил цены на 10–15%, до минимального порога по маржинальности, сообщила она. По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, они также в ближайшее время снизят цены на iPhone 6 и iPhone 7. Размер скидки будет зависеть от спроса и конкурентной ситуации, отметила она.

Apple представила новую линейку своих смартфонов iPhone, а также часы Apple Watch и ТВ-приставку Apple TV 4K на презентации 12 сентября. iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили более мощный процессор, улучшенную камеру, стеклянный корпус и возможность беспроводной зарядки. Особенностью iPhone X стали отсутствие кнопки «Домой» и наличие Face ID (системы распознавания лица).

В России, как и более чем в 50 странах, iPhone X появится в продаже с 3 ноября, предзаказ на устройство начнется 27 октября. Две другие новинки — iPhone 8 и iPhone 8 Plus — станут доступны с 22 сентября (предзаказ начнется с 15 сентября) сначала более чем в 20 странах. В России и ряде других стран — с 29 сентября. Российская стоимость iPhone 8 составит от 56,99 тыс. руб., iPhone 8 Plus — от 64,99 тыс., а iPhone X — от 79,99 тыс. руб.

Как рассказала РБК директор по PR «Евросети» Александра Перцева, в сентябре 2016 года с момента начала продаж в России было продано 54 тыс. iPhone 7 и 2,5 тыс. iPhone 7 Plus, в октябре — 72 тыс. и 18 тыс. соответственно. «В этом году мы ожидаем, что новые модели будут пользоваться высоким спросом», — отметила она.

Представитель «Связного» Сергей Тихонов считает, что продажи новинок в четвертом квартале будут выше, чем у предыдущей модели. «Этому будут способствовать восстановление потребительского спроса, популярность флагманских моделей в целом, наличие широких возможностей кредитования и наличие программы trade-in (обмена старого смартфона на новый с доплатой. — РБК)», — говорит он.

Источник в одной из розничных сетей рассказал РБК, что в первый год популярность iPhone 7 в России была на 75% выше, чем у iPhone 6s. За первый год с момента старта продаж россияне приобрели около 1 млн iPhone 7 против примерно 580 тыс. iPhone 6s. За январь—июль 2017 года в России реализовано около 15 млн смартфонов на сумму около 188 млрд руб. За год рынок вырос на 9% в штуках и на 14% в руб., свидетельствуют данные «Связного».

При этом высокие цены не будет являться фактором, который остановит покупателя от приобретения новых iPhone. «По итогам семи месяцев россияне купили на 26% больше смартфонов стоимостью свыше 40 тыс. руб., чем в прошлом году. Кроме того, у россиян очень высока приверженность к iPhone», — сообщил Тихонов. Представитель «М.Видео» Валерия Андреева в свою очередь отметила, что iPhone X стартует в предновогодний сезон, что может стать дополнительным драйвером спроса.