Соловьев рассказал о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта

Высказывания Ивана Урганта в адрес «России 1» и Владимира Соловьева были хорошо подготовлены и являются началом «канальных войн», заявил телеведущий

Владимир Соловьев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с РБК заявил, что Иван Ургант своей шуткой начал «канальные войны». По его мнению, Ургант согласовывал критику телеканала «Россия 1» с руководством «Первого канала».

«Мне глубоко безразлично, мне не нужны ни извинения, ни комментарии Урганта. Ваня не мог не получить добро своего руководства на то, чтобы [совершить] этот наезд на канал. Речь не обо мне, а о том, что он крайне неуважительно высказался о канале «Россия». Вот это неприемлемо — это начало канальных войн», — заявил РБК Соловьев. По его словам, шутка Урганта выглядела «хорошо подготовленной репризой».

Иван Ургант посоветовал РБК обратиться в пресс-службу «Первого канала». В пресс-службе «Первого канала» не ответили на запрос РБК.

В выпуске своего шоу «Вечерний Ургант» от 7 сентября телеведущий нанес крем для лица, который в студию принесла гостья программы Ирена Понарошку. Ургант размазал крем по своему лицу и назвал его «соловьиным пометом». Затем телеведущий добавил: «Это хорошее название для программы на канале «Россия 1».

Владимир Соловьев ведет на «России 1» программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». В выпуске от 11 сентября он спросил, не внесено ли имя Урганта в базу данных украинского сайта «Миротворец». «Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтобы не попасть в «Миротворец». Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — добавил телеведущий.

«Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге, с криком: «Молодец, как ты уел Соловьева!» И все украинские сайты с радостью печатают: «Ай, молодец, Ургант!» Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке со своим папой и со многими достойными людьми (актер Андрей Ургант, отец телеведущего, внесен в базу «Миротворца». — РБК)», — продолжил Соловьев.

«Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, который сейчас является депутатом Верховной рады Украины. На этом сайте публикуются персональные данные людей, которых администрация считает виновными в преступлениях против национальной безопасности Украины, «мира, безопасности человечества и международного правопорядка».