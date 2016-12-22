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«Почта России» начала торговать смартфонами и планшетами
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«Почта России» начала торговать смартфонами и планшетами
Технологии и медиа, 07:01
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«Почта России» начала торговать смартфонами и планшетами
На торговой площадке «Почтамаркет», принадлежащей «Почте России», начались продажи электроники. Контракт заключен и с Samsung — оператор будет продавать его продукцию. Эксперт считает, что почта опоздала с выходом на рынок
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Почта России» начала продавать электронику на своей торговой площадке «Почтамаркет» в интернете и в одноименных бумажных каталогах, распространяемых в почтовых отделениях, сообщил РБК представитель почтового оператора. В ассортименте организации появились смартфоны, планшеты и «умные» часы Samsung, а также фото и видеокамеры Rekam, видеорегистраторы и другое оборудование.

«Теперь жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут приобрести современные гаджеты по ценам от производителя с гарантией качества. Свыше 30 тыс. почтовых отделений находятся в сельской местности. Развивая дистанционную торговлю, «Почта России» предоставляет жителям этих населенных пунктов доступ к широкому ассортименту товаров», — поясняет директор департамента электронной коммерции «Почты России» Алексей Вайсберг.

Почтовый маркетплейс

Торговая площадка «Почтамаркет» в интернете была запущена в октябре 2016 года, на ней представлены более 100 тыс. товаров, почти за год работы оформлено около 500 тыс. заказов. В печатном каталоге «Почтамаркет», который распространяется во всех 42 тыс. почтовых отделениях, — около 100 наименований, а для постоянных клиентов в почтовые ящики могут доставляться специальные каталоги, включающие около 200 товаров.

Выручка «Почты России» по итогам 2016 года составила 161 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. За год организация обработала более 225 млн международных отправлений с товаром.

На сайте «Почтамаркета» представлены различные модели смартфонов Samsung ценой от 5,9 тыс. до 59,9 тыс. руб. и планшеты ценой от 10,9 тыс.  до 21,9 тыс. руб. Стоимость доставки устройств Samsung составит 399 руб. по всей России. Стоимость доставки товаров от остальных продавцов составляет 279 руб., независимо от веса посылки и региона ее получения, сообщил представитель «Почты России».

Samsung — лидер российского рынка по объему продаж в штучном выражении. По итогам первого квартала 2017 года компания поставила в России 31% от общего числа отгруженных смартфонов, следует из данных Counterpoint Research. Доля Apple составляла 12%, Huawei — 9%, ZTE и Tele2 — по 4%.

«Включение нашей продукции в каталог «Почтамаркет» и уникальная по масштабам сеть отделений почтовой связи открывают новый уровень доступности устройств Samsung для жителей России — теперь даже в самых отдаленных уголках страны можно заказать современные мобильные устройства из разных ценовых категорий с удобным форматом доставки и оплаты товара», — сообщил директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics Александр Краснов.

Как рассказывала «Коммерсанту» замгендиректора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова в момент запуска онлайн-площадки, ФГУП планирует опираться на свое ключевое преимущество — разветвленную сеть отделений, аудиторию которых участники рынка e-commerce зачастую не охватывают. В каталоге «Почтамаркет» сейчас представлены не только печатная продукция и периодика, но и садовые растения, семена, косметика, бытовая химия, игрушки и другие категории товаров. Весной стало известно, что «Почта России» рассчитывает организовать в том числе и дистанционную продажу продуктов питания.

Однако генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сомневается, что на гаджеты, продаваемые «Почтамаркетом», будет значительный спрос. «Поздно «Почта России» решила выйти на рынок. На том же «Яндекс.Маркет» есть большой выбор поставщиков и разброс цен, а доставка также может быть осуществлена в любое отделение «Почты России», то есть возможностей там больше», — говорит господин Кусков. Он также отмечает, что, «судя по средней зарплате в регионах России, их жителям не до продукции Samsung». «Люди, как правило, хотят сэкономить при покупке топовых гаджетов, поэтому часто заказывают их за границей. На «Почтамаркете» никакой выгоды с точки зрения цены не предполагается, значит, покупатель может выбрать любой другой магазин в интернете или офлайне», — говорит Кусков.

Автор: Мария Коломыченко.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: Samsung , «Почта России» , «Яндекс.Маркет» , «умные» часы
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