«Ростелеком» предложил ввести сканирование лица для проезда в транспорте

«Ростелеком» предложил московскому правительству внедрить биометрическую идентификацию для оплаты проезда на общественном транспорте. Запустить национальную систему, способную распознавать лица, «Ростелеком» планирует в 2018 году

Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

«Ростелеком» обсуждал с правительством Москвы возможность использования биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом рассказал президент компании Михаил Осеевский на конференции «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи, передает корреспондент РБК. Как отметил Осеевский, такая система уже существует в Китае. Человеку не нужно использовать дополнительных устройств или билетов — система сканирует его лицо, деньги списываются с его счета. По словам Осеевского, это быстрее, чем оплата с помощью действующих сейчас проездных, поскольку сканирование лица можно делать в потоке, турникеты станут не нужны.

О том, что «Ростелеком» занимается созданием национальной биометрической платформы, стало известно весной этого года. В июле концепция и «дорожная карта» по созданию данной системы были утверждены Минкомсвязью. Полноценный запуск системы должен состояться в 2018 году. На первом этапе она будет использоваться для идентификации клиентов банков и позволит им получать услуги дистанционно. Однако это станет возможно после принятия соответствующих поправок в законодательство, от которых и будут зависеть сроки внедрения системы в других отраслях — медицине, образовании, ретейле.

Как ранее рассказывал представитель «Ростелекома», верификация пользователей в рамках биометрической системы будет проводиться по изображению лица и голосу: для подтверждения личности необходимо будет записать онлайн-видео, произнеся перед камерой требуемую системой фразу».

В России несколько компаний успешно разрабатывают алгоритмы распознавания лиц. ​В мировом рейтинге The MegaFace Benchmark, составляемом Университетом Вашингтона, алгоритм сколковской компании «Вокорд» занимает первое место с точностью распозна​вания 91,7%. В рейтинге также находятся российские компании NTechLab (73,3%) и 3DiVi (71,7%). Кроме них распознаванием лиц в России занимаются VisionLabs, «Центр речевых технологий» и др.