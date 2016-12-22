«Роснефть» сдвинула айсберг в Арктике и сравнила его с убийцей «Титаника»

Во время арктической экспедиции «Роснефть» отбуксировала айсберг массой свыше 1 млн т для того, чтобы он не столкнулся с нефтяной платформой. Это самый крупный айсберг, на траекторию которого удалось повлиять в истории России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Специалисты «Роснефти» отбуксировали айсберг массой свыше 1 млн т. Это самый тяжелый айсберг из тех, на траекторию которых удавалось оказать воздействие в истории России. Об этом заявил вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, передает корреспондент РБК.

В ходе буксировки айсберга, по словам Шишкина, была апробирована «уникальная технология по изменению траектории дрейфа айсбергов». Он привел в сравнение то, что масса странствующего айсберга, ставшего причиной гибели «Титаника», оценивается в 75 тыс. т. По разным данным, его масса достигала 420 тыс. т, когда он откололся, во время дрейфа он растаял.

«Роснефть» в прошлом году провела арктическую экспедицию, целью которой было воздействие на айсберги с целью изменения их траектории движения для того, чтобы предотвратить их столкновение с нефтяной платформой, пояснил РБК специалист нефтяной компании, принимавший участие в организации экспедиции компании в Арктику.

Во время экспедиций с помощью эхолотов определяют размер и массу надводной и подводной частей айсберга. Воздействие на айсберг можно оказать с помощью специальных канатов и сеток посредством ледоколов или судов снабжения.

Собеседник РБК отметил, что еще одна подобная экспедиция по исследованию движения айсбергов и воздействия на них стартовала 10 сентября. Она продлится 40 дней.

Всего с 2013 по 2017 год «Роснефть» провела семь экспедиций в Арктике. О том, что в рамках экспедиции «Кара-лето-2016» «Роснефть» применит технологию изменения траектории дрейфа айсбергов, сообщалось в сентябре прошлого года. В работах участвовали ледокол «Капитан Драницын» и научно-экспедиционное судно «Академик Трешников».