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Создатель браузера Tor рассказал о возможном способе его блокировки
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Создатель браузера Tor рассказал о возможном способе его блокировки
Технологии и медиа, 08:10
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Создатель браузера Tor рассказал о возможном способе его блокировки
Один из создателей анонимного браузера Tor рассказал о возможном способе его блокировки в России, которым уже пользуются в Китае. Tor может быть заблокирован благодаря новому закону о запрете анонимайзеров
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Один из основателей анонимного браузера Tor, Дэвид Гольдшлаг на фоне принятия законопроекта о анонимайзерах рассказал «Ведомостям» о возможном способе блокировки браузера, к которому может прибегнуть Роскомнадзор.

Tor работает так, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел, который обладает собственным IP-адресом. Узел может быть публичным и непубличным. По словам Гольдшлага, российские пользователи чаще пользуются публичными узлами. IP-адреса публичных узлов есть в открытом доступе, Роскомнадзор может внести их и IP-адреса сайтов с расширением.onion, которые доступны только в Tor, в реестр запрещенных. В таком случае доступ к ним будет ограничен на уровне провайдера. Для этого способа нужно, чтобы так работали все провайдеры, но технически это возможно, рассказал Гольдшлаг.

Так поступают китайские власти, а ограничения на уровне провайдеров есть и в США, добавил он.

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С 1 ноября 2017 года в России вступит силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов. Один из таких анонимайзеров — браузер Tor, которым в России пользуется более 200 тыс. человек. Все следы пользователей Tor в интернете скрываются, так как для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий.

Как отметил Гольдшлаг, за пять лет количество российских пользователей Tor увеличилось в 3 раза. Неизвестно, будет ли Роскомнадзор блокировать браузер. Представитель ведомства не стал отвечать на вопросы газеты.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Tor , запрет анонимайзеров
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