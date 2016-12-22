В работе Facebook и Instragram произошел масштабный сбой

Пользователи Facebook и Instagram в разных странах мира столкнулись с проблемами в работе сервисов. В пресс-службе российского Facebook РБК заверили, что работают над устранением неполадок

Фото: Michael Dalder / Reuters

В работе социальных сетей Facebook и Instagrtam произошел сбой. Пользователи со всего мира жалуются на то, что не могут загрузить страницы интернет-площадок, пишет Financial Times. Пользователи Twitter пишут, что проблемы возникают как в веб-версии, так и в приложениях.​

Согласно данным Downdetector, сбой в работе Facebook произошел во многих странах Европы, Азии, Южной Америки, а также в Австралии и США. В России неполадки зафиксированы в Санкт-Петербурге, в Москве, в Самаре и в Тамбовской области. Как следует из графика сервиса, проблемы начались после 17:00 мск, пик обращений пользователей пришелся примерно на 18:50 мск. Среди проблем, с которыми столкнулись люди, — трудности с работой самих сайтов (51%) и со входом в аккаунты (48%).​

«Мы знаем, что некоторые люди в настоящее время испытывают трудности с доступом к Facebook и Instagram. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу сервисов», — сказали РБК во внешней пресс-службе Facebook в России.

Последний крупный сбой у Facebook произошел в начале августа. Пользователи тогда жаловались, что при попытке открыть любую страницу соцсети у них на экранах появлялось сообщение о проблемах.​

Социальные сети Facebook и Instagram принадлежат одной IT-компании — Facebook Inc.