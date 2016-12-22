Передача «Жди меня» выйдет в эфир на НТВ

Передача может выйти в эфир на НТВ в конце октября, рассказала РБК ее главный редактор. На телеканале от комментариев отказались. На «Первом канале», где ранее выходила передача, в сентябре решили не продлевать контракт

Съемки телевизионной программы «Жди меня». 2007 год (Фото: Евгений Гладин / ТАСС)

Главный редактор, руководитель проекта «Жди меня» Юлия Будинайте сообщила РБК, что программа будет выходить на НТВ. «Мы не прекращали съемочный процесс. Эфир будет достаточно скоро. Думаю, в конце октября», — добавила она.

Будинайте также рассказала РБК про нововведения в «Жди меня». По ее словам, в программе появится третий ведущий, который будет делать прямые включения из специально оборудованного поискового центра. «[Третьего ведущего] зовут Григорий Сергеев, он является основателем поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Это наш партнерский проект с «Лиза Алерт». Информация о двух ведущих в студии будет озвучена через неделю. У нас пока не до конца решен вопрос», — отметила она.

Президент телекомпании «ВИD» и продюсер «Жди меня» Александр Любимов также написал открытое письмо о будущем программы, оно поступило в РБК. В нем говорится, что «новым домом [передачи] станет НТВ».

«Приоритеты «Первого канала» заметно сместились в сторону развлекательных программ. В этом основная причина перехода «Жди меня» на другой федеральный канал. Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился», — написал Любимов.

В пресс-службе НТВ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть РБК информацию о том, что передача «Жди меня» будет выходить на телеканале НТВ. «Пока официальных комментариев не даем», — сообщили в пресс-службе.

Источник РБК на «Первом канале» сообщил 14 сентября, что контракт на производство передачи продлен не будет. По словам собеседника, решение было принято из-за кадровой политики новой команды, производящей программы. Источник отмечал увольнение ведущего Александра Галибина, которое произошло без согласования с телеканалом. Телекомпания не смогла назвать кандидатуру нового ведущего, которая устроила бы «Первый канал», рассказывал собеседник РБК. После этого «было принято решение не продлевать контракт с «ВИD», говорил он.

В конце августа близкий к руководству «ВИD» источник рассказал РБК, что Александр Галибин больше не будет вести передачу, с ним не продлили контракт. Собеседник на «Первом канале» тогда рассказывал, что телеканал к этому «отношения не имеет» и что это внутреннее дело «ВИD».

Будинайте тогда же рассказала РБК, что съемочная группа готовится к съемкам нового сезона, она отмечала, что у команды «много идей и планов».