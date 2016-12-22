Депутат Госдумы предложил менять биткоины на рубли только в банках

Право легально обменивать криптовалюту на рубли и другие фиатные деньги нужно оставить только за банками и платежными системами, считает депутат Госдумы Мартин Шаккум. Это позволит идентифицировать владельцев криптовалюты

Мартин Шаккум (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В России необходимо предоставить возможность легально обменивать криптовалюту на рубли и другие фиатные деньги только банкам и платежным системам. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Мартин Шаккум на первом заседании экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий, передает корреспондент РБК.

По словам депутата, данные меры сделают оборот криптовалюты прозрачным и дадут возможность идентифицировать ее владельцев.

«Не хотелось бы идти по пути введения налога на обмен криптовалюты. Но право обмена нужно предоставить тем, кто находится под присмотром Росфинмониторинга, то есть банкам и платежным системам», — отметил он.

По словам Мартина Шаккума, необходимо легализовать и деятельность по добыванию криптовалюты с помощью вычислительных машин, то есть майнинг. «По сути, сейчас майнинг находится вне закона, те, кто им занимается, не выплачивают налоги», — сказал Шаккум. Он также отметил, что законодательному регулированию должны подлежать биржи, на которых осуществляется оборот криптовалюты, и деятельность по первичному размещению монет криптовалюты (ICO).





Для реализации озвученных предложений будут разработаны точечные поправки. Их формированием займется рабочая группа из 15–20 человек, в которую войдут специалисты по теме криптовалют и представители власти. Выступавший на заседании партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов согласился, что для легализации оборота криптовалют не потребуется принимать отдельного закона — будет достаточно точечных поправок в существующее законодательство.

При этом директор департамента финансового регулирования Министерства финансов Яна Пурескина заявила, что ведомство предлагает разрешить добывать криптовалюту только юридическим лицам и ввести регистрацию майнеров. «Для нас эта тема (криптовалют. — РБК) интересна с точки зрения возможности привлечения инвестиций, в том числе иностранных. Ключевые моменты, которые мы видим. Необходимо определение правового статуса цифровой валюты. В отношении использования в качестве средства платежа мы крайне сдержанны, скорее склоняемся к запрету. Мы поддерживаем предложение идентификации участников оборота цифровых валют, чтобы противодействовать отмыванию. Считаем целесообразным разрешить выпуск криптовалют только юридическим лицам, ввести регистрацию майнеров и лицензирование цифровых площадок», — заявила она.





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Экспертный совет по финансовым технологиям при комитете Госдумы по финансовому рынку — не первая площадка в нижней палате парламента, предназначенная для выработки законодательного регулирования в сфере криптовалют. Летом по инициативе зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового была создана межведомственная рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме. Однако законопроект по регулированию в сфере криптовалют так и не был написан.

В сентябре аппарат Госдумы объявил открытый конкурс на проведение исследования блокчейна, рынка криптовалют и оценки рисков их использования. В закупочной документации к тендеру Госдумы говорилось, что анализ новейших финансовых технологий необходим, чтобы «под воздействием жесткого регулирования не уничтожить распространение перспективных финансовых технологий, избежать появления на их основе пузырей, способных их скомпрометировать». Собеседник РБК в администрации президента отмечал, что сейчас у властей нет законопроекта об этих инструментах и технологиях и результаты исследования станут его основой.