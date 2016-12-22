«Газпром-Медиа» передаст «Матч ТВ» управляющей компании Comedy Club

«Газпром-Медиа» меняет систему управления своим спортивным эфирным каналом «Матч ТВ». Управлять им будет головная компания другого субхолдинга, в ведении которой — развлекательные каналы ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4 и «2х2»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Канал «Матч ТВ» и связанные с ним тематические спортивные каналы будут переданы в управлению другому субхолдингу — «ГПМ Развлекательное ТВ», сообщила РБК пресс-секретарь «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая.

Дмитрий Гранов покинет пост гендиректора ООО «ГПМ Матч». Управление каналом переходит к ООО «ГПМ Развлекательное ТВ». Эту компанию возглавляет сооснователь Comedy Club Production Артур Джанибекян. Сейчас субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» управляет телеканалами ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «2х2» и двумя производственными студиями — Comedy Club Production и «Гуд Стори Медиа».

Гранов станет исполнительным директором «Матч ТВ», уточнила Осадчая. Необходимость передать управление спортивным каналом в развлекательный субхолдинг, по словам представителя «Газпром-Медиа», обусловлена желанием «оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность».

В 2016 году выручка по РСБУ ООО «Национальный спортивный телеканал» — компании, на которую оформлен бизнес «Матч ТВ», достигла, по данным «СПАРК-Интерфакс», 13 млрд руб., чистый убыток составил 1,7 млрд руб.

В январе—сентябре 2017 года среднесуточная доля целевой аудитории «Матч ТВ» (мужчины старше 18 лет) снизилась по всей России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2 п.п., до 3,5%, следует из данных Mediascope. Иными словами, канал терял зрителей.