Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,61 58,13 EUR Нал. 68,80 68,22 USD Бирж. 58,33 +0,14 EUR Бирж. 68,53 +0,25 USD ЦБ. 58,32 +0,55 EUR ЦБ. 68,39 +0,85 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4594,48 -3,24 ММВБ 2092,48 -0,07% РТС 1130,08 -0,37% Brent 55,51 -0,31% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7503,48 -0,26%
«Газпром-Медиа» передаст «Матч ТВ» управляющей компании Comedy Club
Лента новостей
Путин сменил губернатора Омской области 14:51, Политика Руководство Промсвязьбанка отменило отпуска из-за письма о проблемах 14:45, Финансы Противники «Матильды» подали патриарху Кириллу 100 тыс. обращений 14:45, Общество Памфилова призналась Путину в отсутствии способностей волшебницы 14:44, Политика RT удалил оказавшийся фейком ролик о нью-йоркском «Путинбургере» 14:44, Технологии и медиа Канделаки прокомментировала смену руководства «Матч ТВ» 14:33, Технологии и медиа В Кремле назвали «очень позитивными» контакты с Эр-Риядом по С-400 14:12, Политика Синоптики рассказали о «сентябрьском тепле» в Москве 14:11, Общество После анонимных звонков в Петербурге эвакуировали комитеты Смольного 14:05, Общество «Газпром-Медиа» передаст «Матч ТВ» управляющей компании Comedy Club 14:03, Технологии и медиа СМИ назвали главные трансферные цели «Барселоны» 14:00, Спорт В России за один учебный год на уроках физкультуры погибли 211 учеников 13:58, Общество Сгоревший рынок «Синдика» был застрахован на 4,2 млрд руб. 13:54, Финансы АЕБ вдвое увеличила прогноз продаж автомобилей в России 13:54, Бизнес «Роснефть» назвали претендентом на активы Sinopec в Аргентине за $1 млрд 13:54, Бизнес Омбудсмен заявил об избирательном согласовании митингов в Петербурге 13:47, Политика Неверов возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме 13:42, Политика Умер актер — звезда фильмов про Анжелику и высокого блондина 13:41, Общество Вице-президент США покинул матч НФЛ из-за акции протеста футболистов 13:30, Общество 10 секретных проектов АвтоВАЗа, которые не пошли в серию 13:14, Авто Дуров назвал условие превращения России в технологического лидера 12:58, Технологии и медиа Как меняются алкогольные пристрастия россиян 12:55, Партнерский материал Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений 12:53, Экономика Пенсионер из Подольска облил фасад здания ФСБ на Лубянке красной краской 12:49, Общество Президент Киргизии отменил визит в Россию из-за боязни беспорядков 12:47, Политика Lamborghini выпустит первый в своей истории седан 12:39, Авто
«Газпром-Медиа» передаст «Матч ТВ» управляющей компании Comedy Club
Технологии и медиа, 14:03
0
«Газпром-Медиа» передаст «Матч ТВ» управляющей компании Comedy Club
«Газпром-Медиа» меняет систему управления своим спортивным эфирным каналом «Матч ТВ». Управлять им будет головная компания другого субхолдинга, в ведении которой — развлекательные каналы ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4 и «2х2»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Канал «Матч ТВ» и связанные с ним тематические спортивные каналы будут переданы в управлению другому субхолдингу — «ГПМ Развлекательное ТВ», сообщила РБК пресс-секретарь «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая.

Дмитрий Гранов покинет пост гендиректора ООО «ГПМ Матч». Управление каналом переходит к ООО «ГПМ Развлекательное ТВ». Эту компанию возглавляет сооснователь Comedy Club Production Артур Джанибекян. Сейчас субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» управляет телеканалами ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «2х2» и двумя производственными студиями — Comedy Club Production и «Гуд Стори Медиа».

Гранов станет исполнительным директором «Матч ТВ», уточнила Осадчая. Необходимость передать управление спортивным каналом в развлекательный субхолдинг, по словам представителя «Газпром-Медиа», обусловлена желанием «оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность».

В 2016 году выручка по РСБУ ООО «Национальный спортивный телеканал» — компании, на которую оформлен бизнес «Матч ТВ», достигла, по данным «СПАРК-Интерфакс», 13 млрд руб., чистый убыток составил 1,7 млрд руб.

В январе—сентябре 2017 года среднесуточная доля целевой аудитории «Матч ТВ» (мужчины старше 18 лет) снизилась по всей России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2 п.п., до 3,5%, следует из данных Mediascope. Иными словами, канал терял зрителей.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: телевидение , «Газпром-Медиа» , «Матч ТВ»
Главное
Путин сменил губернатора Омской области Политика
Материалы по теме
«Матч ТВ» показал новый бой детей Кадырова Политика
На телеканале «Матч ТВ» опровергли уход Тины Канделаки Общество
Тина Канделаки анонсировала появление платного контента на «Матч ТВ» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку