Бюро кредитных историй Equifax сообщило о краже данных 143 млн клиентов

Бюро кредитный историй Equifax обнаружило взлом, в ходе которого утекли данные 143 американцев. Хакеры получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений

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Бюро кредитных историй Equifax сообщило об утечке персональных данных 143 млн своих клиентов из-за действий хакеров, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Сообщается, что кибератака происходила в период с середины мая по июль и может стать одной из крупнейших в истории США.

По информации Equifax, хакеры в основном получали доступ к именам, номерам социального страхования, в некоторых случаях, номерам водительских удостоверений. Кроме того, сообщает компания, кибермошенники получили доступ к номерам кредитных карт примерно 209 тыс. клиентов бюро.

Хакеры также получили доступ к личным данным некоторых жителей Великобритании и Канады, добавили в компании.

Equifax заявила, что работает с правоохранительными органами и наняла для расследования компанию, специализирующуюся на кибербезопасности.

«Это несомненно вызывающее разочарование событие для нашей компании, которое бросает тень на нас и на то, что мы делаем», — приводятся в заявлении слова исполнительного директора компании Ричарда Смита.

Equifax — бюро кредитных историй со штаб-квартирой в Атланте, основанное в 1899 году. Оно считается одним из трех крупнейших американских бюро кредитных историй наряду с Experian и TransUnion. В базе компании кредитные истории более 800 млн клиентов из 24 стран, включая Россию.