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Владелец «Дома-2» получил долю в проекте авторов «Кухни»
Технологии и медиа, 18:11
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Владелец «Дома-2» получил долю в проекте авторов «Кухни»
Ключевые поставщики контента для конкурирующих телеканалов ТНТ и СТС стали компаньонами. Создатели «Дома-2» получили 26% в одной из компаний, производящих сериал «Кухня» и юмористическую программу «6 кадров»
Кадр из сериала «Кухня» (Фото: kinopoisk.ru)

Зарегистрированной​ в Сингапуре Solaris Promo Production Pte Ltd с 28 сентября 2017 года принадлежит 26% ООО «Старт Медиа», следует из данных ЕГРЮЛ. Владельцем оставшихся 74% выступает ООО «Диджитал Медиа Холдинг», учредителями которого на паритетных началах выступают Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Алексей Троцюк и Виталий Шляппо. На телевизионном рынке они известны как создатели продюсерской группы Yellow, Black and White (YBW), производителя выходящих на канале СТС сериалов «Кухня», «Отель «Элион», «Последний из Магикян», а также передач «Даешь молодежь» и «6 кадров».

СТС — флагманский канал холдинга «СТС Медиа», 75% которого принадлежит ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина, 25% — структурам ВТБ, «Северстали», «Сургутнефтегаза», банка «Россия» и Национальной медиа группы.

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Solaris Promo Production, в свою очередь, связана с другой продюсерской студией — «Солярис Промо Продакшн». Это ключевой поставщик контента для входящего в холдинг «Газпром-Медиа» канала ТНТ. В частности, «Солярис» с 2015 года производит ежедневное шоу «Дом-2». Кроме того, «Солярису» принадлежит почти 25% Comedy Club Production (75% — у ТНТ). «Солярис» вместе с «Газпром-Медиа» выступает также учредителем кабельного канала «ТНТ Music».

«Солярис» — крупнейший в России производитель контента, следует из данных KVG Research. В 2015 году (данных за прошлый год еще нет) компания произвела для ТНТ 930 часов премьерного контента. Для сравнения: у занимающего вторую строчку «Красного квадрата», контролируемого Аркадием Ротенбергом, этот показатель составил 776 часов (эта продюсерская компания производит, в частности, для «Первого канала» шоу «Голос», «Лучше всех», «Модный приговор»). YBW по итогам 2015 года занимала в рейтинге KVG Research 20-е место с 95 часами.

Учредителем российского ООО «Солярис Промо Продакшн» в ЕГРЮЛ обозначено ООО «Евразийский трубопроводный консорциум», в котором 95% принадлежит Александру Карманову, а 5% — Дмитрию Дзюбе.

Генеральный продюсер YBW Эдуард Илоян отказался от комментариев. Александр Карманов пока не ответил на звонки и сообщения РБК.

В сентябре газета «Коммерсантъ» анонсировала запуск владельцами YBW рассчитанного на зарубежную аудиторию онлайн-кинотеатра Start. Управлять этой платформой, по информации издания, будет ООО «Старт.Фильм» — стопроцентная «дочка» ООО «Старт Медиа» согласно ЕГРЮЛ.

Кроме того, команда YBW будет управлять новым эфирным каналом «Супер», который в 2018 году планирует запустить «Газпром-Медиа», сообщила 4 октября газета «Ведомости». «Супер» будет использовать библиотеку сериалов, принадлежащую YBW, доступ к которой сейчас есть у СТС.

​На «Старт Медиа» может быть переоформлена эта библиотека, предполагают два собеседника РБК, знакомые с собственниками продюсерской компании. В этом случае «Солярис», основной поставщик контента для ТНТ, станет совладельцем библиотеки самых популярных сериалов СТС.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: телевидение , сериал , «Газпром-Медиа» , ТНТ , «СТС Media»
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