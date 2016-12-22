Суд отказался запрещать использовать данные заемщиков из «ВКонтакте»

Представители социальной сети требовали обязать компанию Double Data и Национальное бюро кредитных историй прекратить использовать открытые данные пользователей для оценки кредитоспособности и продажи банкам

Фото: Миша Джапаридзе / AP

Столичный арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к компании ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали генеральный директор Double Data Максим Гинжук и управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково», чьим резидентом является эта компания.

Иск к этим организациям социальная сеть подала в конце января. По мнению «ВКонтакте», Национальное бюро кредитных историй и Double Data использовали открытую информацию пользователей для оценки их кредитоспособности и продажи банкам.

В частности, НБКИ, как утверждали во «ВКонтакте», предлагало кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data. Они, по информации представителей соцсети, позволяли оценить кредитоспособность заемщиков по данным из «ВКонтакте». Для этого Double Data, как говорилось в иске, извлекала из базы данных социальной сети фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы. При этом ни сама соцсеть, ни ее пользователи разрешения на извлечение информации и ее коммерческое использование не давали.

В качестве компенсации за нарушения исключительных прав соцсеть требовала взыскать с Double Data и НБКИ по одному рублю.

В августе, согласно материалам картотеки на сайте суда, это дело слушалось в первой инстанции. Однако после ряда заседаний, как рассказал «Коммерсанту» управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков, суд принял решение полностью отклонить все требования «ВКонтакте».

«Это очень важное для всего российского интернета решение — суд поддержал курс на свободу обмена информацией», — отметил он, добавив, что, «если крупные агрегаторы монополизируют информацию, которая фактически им не принадлежит, это сделает невозможным развитие многие высокотехнологичных стартапов».

Во «Вконтакте» на это, в свою очередь, отреагировали словами: «Похоже, что суд не до конца разобрался в технической стороне вопроса». Об этом на своей странице в соцсети написал пресс-секретарь компании Евгений Красников. «Вконтакте» в связи с этим, по его данным, постарается «еще раз разъяснить все детали этого кейса».

«Считаем, что возможность бесконтрольно собирать данные внутри соцсети нарушает права наших пользователей и компании «Вконтакте», — написал он, подчеркнув, что юристы социальной сети «намерены обжаловать это решение». «Мы надеемся, что вышестоящие судебные инстанции смогут принять взвешенное решение по этому вопросу», — заключил Красников.