Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,99 57,25 EUR Нал. 68,28 67,20 USD Бирж. 57,70 +0,01 EUR Бирж. 67,52 -0,30 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4351,00 +132,10 ММВБ 2088,32 +0,54% РТС 1144,05 +0,61% Brent 56,99 +2,24% DJIA 22775,39 +0,50% Nasdaq 6585,36 +0,78% FTSE 7507,99 +0,54%
Суд отказался запрещать использовать данные заемщиков из «ВКонтакте»
Лента новостей
В Amnesty заявили о нарушениях при обысках у работников «Открытой России» 00:49, Политика Минобороны заявило о сокращении занятой ИГ территории до 10% в Сирии 00:41, Политика Фридман рассказал о приобретенной на первые заработанные деньги покупке 00:11, Бизнес Суд вновь арестовал главу штаба Навального на 20 суток 00:10, Политика СМИ рассказали о намерении Трампа аннулировать «ядерную сделку» с Ираном 05 окт, 23:51, Политика WSJ рассказала о похищении российскими хакерами данных АНБ 05 окт, 23:14, Политика Пятизвездочный визит: почему саудовский король решил приехать в Москву 05 окт, 23:06, Политика СКР возбудил уголовное дело после гибели четырех рабочих в пожаре на НПЗ 05 окт, 22:33, Общество Компания Фридмана купит половину месторождения в Мексике за $404 млн 05 окт, 22:19, Бизнес Арест главы Олимпийского комитета Бразилии связали с 16 слитками золота 05 окт, 22:14, Общество В Госдуме рассказали о казни второго попавшего в Сирии в плен казака 05 окт, 22:03, Политика Путин поддержал увеличение прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения 05 окт, 21:57, Политика В полиции Украины рассказали о подготовке покушения на Авакова 05 окт, 21:56, Политика Главу УИК оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку вброса на выборах 05 окт, 21:52, Общество Правительство ограничит риски ВЭБа и АИЖК 05 окт, 21:36, Финансы Задержали второго подозреваемого по делу об обрушении трапа в Пулково 05 окт, 21:31, Общество МИД осудил осквернение памятника советским воинам в Польше 05 окт, 21:19, Общество Левандовски побил рекорд Роналду в отборочном цикле чемпионата мира 05 окт, 21:14, Спорт Путин назвал главное действующее лицо в истории России 05 окт, 21:04, Политика США заявили об исходящих от России и Китая угрозах в космосе 05 окт, 20:51, Политика ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России 05 окт, 20:43, Политика Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo 05 окт, 20:38, Бизнес Для бывшего замминистра культуры Пирумова запросили 5 лет за хищения 05 окт, 20:30, Общество Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких томатов 05 окт, 20:17, Экономика «Транснефть» прекратила поставки нефти на нижегородский НПЗ после пожара 05 окт, 20:16, Бизнес В Москве построят крупнейший в регионе мусорный полигон 05 окт, 20:12, Общество Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400 05 окт, 20:06, Политика В Петербурге перед акцией Навального закрыли Марсово поле 05 окт, 20:04, Политика
Суд отказался запрещать использовать данные заемщиков из «ВКонтакте»
Технологии и медиа, 01:37
0
Суд отказался запрещать использовать данные заемщиков из «ВКонтакте»
Представители социальной сети требовали обязать компанию Double Data и Национальное бюро кредитных историй прекратить использовать открытые данные пользователей для оценки кредитоспособности и продажи банкам
Фото: Миша Джапаридзе / AP

Столичный арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к компании ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали генеральный директор Double Data Максим Гинжук и управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково», чьим резидентом является эта компания.

Иск к этим организациям социальная сеть подала в конце января. По мнению «ВКонтакте», Национальное бюро кредитных историй и Double Data использовали открытую информацию пользователей для оценки их кредитоспособности и продажи банкам.

В частности, НБКИ, как утверждали во «ВКонтакте», предлагало кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data. Они, по информации представителей соцсети, позволяли оценить кредитоспособность заемщиков по данным из «ВКонтакте». Для этого Double Data, как говорилось в иске, извлекала из базы данных социальной сети фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы. При этом ни сама соцсеть, ни ее пользователи разрешения на извлечение информации и ее коммерческое использование не давали.

«ВКонтакте» подала иск на компанию за сбор данных для банков
Технологии и медиа

В качестве компенсации за нарушения исключительных прав соцсеть требовала взыскать с Double Data и НБКИ по одному рублю.

В августе, согласно материалам картотеки на сайте суда, это дело слушалось в первой инстанции. Однако после ряда заседаний, как рассказал «Коммерсанту» управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков, суд принял решение полностью отклонить все требования «ВКонтакте».

«Это очень важное для всего российского интернета решение — суд поддержал курс на свободу обмена информацией», — отметил он, добавив, что, «если крупные агрегаторы монополизируют информацию, которая фактически им не принадлежит, это сделает невозможным развитие многие высокотехнологичных стартапов».

Во «Вконтакте» на это, в свою очередь, отреагировали словами: «Похоже, что суд не до конца разобрался в технической стороне вопроса». Об этом на своей странице в соцсети написал пресс-секретарь компании Евгений Красников. «Вконтакте» в связи с этим, по его данным, постарается «еще раз разъяснить все детали этого кейса».

«Считаем, что возможность бесконтрольно собирать данные внутри соцсети нарушает права наших пользователей и компании «Вконтакте», — написал он, подчеркнув, что юристы социальной сети «намерены обжаловать это решение». «Мы надеемся, что вышестоящие судебные инстанции смогут принять взвешенное решение по этому вопросу», — заключил Красников.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , «ВКонтакте» , заемщики , Арбитражный суд Москвы
Главное
ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России Политика
Материалы по теме
Экс-сотрудник «ВКонтакте» нашел противоречия в ответе Дурова ФСБ Общество
Во «ВКонтакте» ограничили фоновое прослушивание музыки в приложениях Технологии и медиа
«ВКонтакте» вслед за «Яндексом» запустил сервис рекомендаций Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку