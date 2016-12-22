СМИ узнали о дополнительной поставке российских ракетных двигателей в США

В ближайший месяц поставщика ракетных двигателей РД-180 — НПО «Энергомаш» — должна посетить делегация американского концерна United Launch Alliance (ULA): США хотят приобрести пять российских двигателей для ракет-носителей Atlas V

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американский концерн United Launch Alliance (ULA) уже более года ведет переговоры о покупке новой партии российских двигателей РД-180 для использования в своих ракетах-носителях Atlas V. Подписание соглашения неоднократно переносилось, в итоге за время подготовки сделки число необходимых США двигателей сократилось с десяти до пяти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, до конца сентября делегация ULA должна посетить НПО «Энергомаш», которая производит РД-180, и подтвердить российской стороне свои намерения. Изначально договор о поставке двигателей предприятия двух стран должны были заключить в сентябре 2016 года, однако это не произошло из-за подготовки к президентским выборам в США и испытаний нового ракетного двигателя частной космической компании SpaceX Илона Маска.

Представители американской компании из-за этого попросили перенести переговоры до весны, на что российская сторона согласилась. Источник издания в космической промышленности отметил, что в мае российская компания поставила ULA ультиматум: либо скорейшее подписание контракта на поставки двигателей, либо начнет вести переговоры о продаже РД-180 Китаю.

В итоге после этого концерн США начал готовиться к заключению соглашения в ходе июньского авиакосмического салона в Ле-Бурже, однако оно не состоялось из-за продления санкций против России (причем поставок РД-180 ограничения не коснулись).

Собеседники издания, близкие к руководству российского предприятия, указывают, что осенью переговоры будут идти о поставке уже пяти двигателей, а не десяти, как планировалось изначально.

«Там политика вышла на первые места, но американской промышленности никуда от наших двигателей не уйти, если, конечно, они не хотят остановить свою пусковую программу», — пояснил источник «Коммерсанта» в аппарате правительства.

Связаться с ULA изданию не удалось, а в «Энергомаше» воздержались от комментариев.

В понедельник, 4 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти будут использовать российские РД-180 в своих ракетах дольше, чем планировалось, — до 2025 года, а, может, и дольше.

Ракетные двигатели РД-180 уже подпадали под запрет в мае 2014 года на фоне эскалации напряженности на Украине, однако спустя несколько дней это решение было отменено. В Вашингтоне пришли к выводу, что закупки оборудования у российского НПО «Энергомаш» не противоречат антироссийским санкциям. В целом, по планам и уже заключенным контрактам 2017-2018 годах США получат 22 РД-180.