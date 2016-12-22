СМИ узнали о разработке стратегии по модернизации аэронавигации в России

Госкорпорация по организации воздушного движения выступила заказчиком стратегии по развитию аэронавигации до 2030 года. Она предусматривает масштабную модернизацию и в перспективе — снижение издержек для ведомства и авиакомпаний

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Консалтинговая компания Strategy Partners Group (SPG) разработала стратегию развития аэронавигации до 2030 года. Заказчиком разработки такого документа выступила Госкорпорация по организации воздушного движения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого газете подтвердили два человека, близких к госкорпорации.

В рамках новой стратегии развития планируют закупить оборудование и программное обеспечение, а также внедрить современные аэронавигационные технологии.

Одна из главных проблем для авиаторов, которую должна помочь решить стратегия, — невозможность в ряде случаев летать по оптимальной траектории, а также неэффективные схемы захода на посадку. Воздушные трассы, а также схемы прибытия и захода на посадку в России разработаны на базе устаревших технологий, говорится в документе. При этом подавляющее большинство воздушных маршрутов — 96% — предназначено для полетов по традиционным средствам навигации. Экономическая эффективность работы авиаперевозчиков в настоящее время не учитывается госкорпорацией, из-чего они ежегодно теряют 15-20 млрд руб.

В случае если стратегия будет принята и реализована, к 2030 году перевозчики смогут экономить 46 млрд в год, а сама госкорпорация сократит затраты на техническое обслуживание и персонал на 24 млрд руб. в год, считают разработчики стратегии.

Документ также определяет, что отклонение от оптимальной траектории воздушных маршрутов должно снизиться к 2030 году с 3,5 до 1,5% (в США и Евросоюзе сейчас 2,8 и 2,9% при значительно большей интенсивности движения), среднее дополнительное время полета при снижении в аэропортах Москвы и в Пулково уменьшится с 12,7 до 7,7 минуты (2,9 минуты в ЕС), средняя длина горизонтального полета в районе аэродромов сократится с 32,8 до 22 км (27,8 км в ЕС).

Директор консалтинговой компании SPG Вадим Гинзбург, комментируя «Ведомостям» разработку стратегии, отметил, что в сфере аэронавигационного обслуживания впервые появился документ бизнес-направленности, который документально закрепляет критерии эффективности госуслуги и определяет, что стоимость этого сервиса должна снижаться, а качество — расти.

Стоимость реализации стратегии, описанной в документе, составит 210 млрд руб. по ценам 2017 года. Эта цифра не является окончательной и будет еще уточняться. Один из собеседников газеты утверждает, что примерно 80 млрд руб. из этой суммы будет инвестировано в Московский авиаузел.

Представитель госкорпорции сообщил «Ведомостям», что реализация стратегии будет осуществлена за счет ее собственных средств. По его словам, в ведомстве также надеются, что документ будет утвержден постановлением правительства, что сделает его обязательным к исполнению. Однако, по его словам, на данный момент говорить о том, устраивает ли госкорпорацию разработанная SPG стратегия или нет, пока рано.

Другой собеседник «Ведомостей», близкий к госкопорации, уточнил, что услуги аэронавигации иностранным авиакомпаниям ведомство оказывает за валюту и благодаря падению курса рубля ежегодно получает свыше 10 млрд руб. чистой прибыли.